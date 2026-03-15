Zelensky thotë se Ukraina është e gatshme të bashkëpunojë me çdo udhëheqës hungarez që nuk është aleat i Putinit
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se Ukraina është e gatshme të bashkëpunojë me çdo udhëheqës të Hungarisë që nuk është aleat i Vladimir Putinit.
Zelensky i bëri këto komente gjatë një bisede me gazetarët, raporton një korrespondent i Ukrinform, përcjell Telegrafi.
"Gjëja më e keqe është se qeveria hungareze e sotme po përhap ndjenja anti-ukrainase në shoqërinë hungareze. Kjo është e keqe për të gjithë. Ne jemi fqinjë. Dëmton ekonomitë e të dy vendeve, ekonominë dhe biznesin e pasluftës, marrëdhëniet tregtare dhe marrëdhëniet midis popujve tanë. Kur marrëdhënie të tilla midis fqinjëve krijohen artificialisht, asgjë e mirë nuk vjen prej tyre. Ne nuk përhapim negativitet, urrejtje ose mungesë respekti ndaj popullit të Hungarisë ose pakicës kombëtare që janë qytetarë të shtetit tonë. Të gjithë e dinë këtë. Ndryshe nga ajo që po ndodh në Hungari me iniciativën e qeverisë aktuale", tha Zelensky.
Ai vuri në dukje se, për fat të keq, në nivelin e udhëheqjes së Hungarisë janë dhënë udhëzime specifike që nxisin armiqësinë.
"Askush nuk e fsheh. Urrejtja informative dhe mediatike është kudo. Hapa të tillë si ndalimi efektiv i mbledhësve tanë të parave janë gjithashtu pjesë e kësaj...", tha Zelensky.
Sipas tij, kjo pasqyron një politikë të vazhdueshme të udhëheqjes aktuale të Hungarisë.
"Ata vazhdimisht kërkojnë arsye për të bllokuar diçka dhe për të mbështetur pak Rusinë", shtoi ai.
Në të njëjtën kohë, Zelensky theksoi se nuk mund të parashikonte se çfarë do të ndodhte nëse ose kur udhëheqja e Hungarisë të ndryshojë.
"Ne nuk e ndikojmë këtë zgjedhje dhe nuk duam. Ne nuk jemi të angazhuar në asnjë teknologji politike brenda Hungarisë. Kam dëgjuar akuza të tilla, por nuk ka prova - është gënjeshtër. Strategët politikë rusë po e bëjnë këtë. Ata janë në territorin hungarez dhe po ndihmojnë qeverinë aktuale në procesin zgjedhor", pretendon Zelensky, duke shtuar se kjo është çështje e brendshme e Hungarisë dhe gjithashtu një çështje për Bashkimin Evropian.
"Ne do të punojmë me çdo udhëheqje në Hungari, me këdo që dëshiron të bashkëpunojë, të jetojë në paqe me Ukrainën, të mos bllokojë zgjedhjen tonë gjeopolitike dhe të jetë fqinj i mirë. Ne jemi të gatshëm të punojmë në mënyrë miqësore nëse ai person nuk është aleat i Putinit - udhëheqësit të shtetit agresor", përfundoi Zelensky. /Telegrafi/