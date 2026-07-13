Zelensky: Sot, rusët “shkatërrojnë” autobusë, ndërtesa banimi dhe spitale
Mes bombardimeve ruse, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky njoftoi takime dhe negociata që synojnë forcimin e mbrojtjes së Ukrainës.
Sipas Ukrinform, presidenti e bëri këtë njoftim në Telegram.
“Sot, rusët edhe një herë ‘shkatërruan’ vende thjesht civile – autobusë të zakonshëm pasagjerësh në Odesa, ndërtesa të zakonshme apartamentesh në Zaporizhzhia dhe një spital të zakonshëm në rajonin e Kharkiv. Çdo ditë e kësaj lufte që Rusia po zhvillon kundër jetës vetëm sa vërteton se mbështetja e Ukrainës është gjëja e duhur për t’u bërë nga çdo perspektivë – mbrojtëse, politike dhe thjesht njerëzore”, theksoi Zelensky.
Ai theksoi nevojën për të forcuar mbrojtjen ajrore të Ukrainës për të mbrojtur jetët e njerëzve, përcjell Telegrafi.
“Dhe të gjithë në mbarë botën e shohin këtë. Ata e shohin se Ukraina ka nevojë për më shumë mbrojtje ajrore, më shumë mbrojtje për jetën e njerëzve dhe se autoritetet ruse janë çmendur për shkak të kësaj lufte dhe janë plotësisht të paarsyeshme në refuzimin për ta përfunduar atë”, deklaroi presidenti ukrainas.
Ai shtoi se presioni ndaj Rusisë duhet të japë rezultate.
“Sanksione të reja kundër agresorit, paketa të reja mbështetëse për Ukrainën, projekte të reja - si iniciativa jonë evropiane anti-balistike, FREYJA - e gjithë kjo duhet të funksionojë. Faleminderit të gjithëve që po ndihmojnë. Në të ardhmen e afërt, do të ketë takime dhe negociata që duhet të forcojnë mbrojtjen tonë”, tha Zelensky.
Siç raportohet nga Ukrinform, trupat ruse sulmuan Zaporizhzhian gjatë natës, duke plagosur gjashtë persona dhe duke dëmtuar ndërtesa të larta dhe një spital.
Në Odesa, një stacion autobusësh u dëmtua si pasojë e një sulmi rus në mëngjesin e 13 korrikut; autobusët u përfshinë nga flakët dhe katër persona u plagosën. /Telegrafi/