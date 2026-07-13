Ushtari rus humb kontrollin e mitralozit të montuar, pothuajse vrau disa nga ushtarët e tij
Një stërvitje ushtarake ruse u përfshi në kaos pasi një ushtar humbi kontrollin e një mitralozi të fuqishëm rrotullues.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, në këtë ngjarje lëvizja e tij e bëri armën të rrotullohej egërsisht dhe i detyroi trupat aty pranë të hidheshin për t'u strehuar, ndërsa plumbat dukeshin se “sulmonin” në mënyrë të paparashikueshme në të gjithë poligonin e qitjes.
Incidenti dramatik u kap në video dhe që atëherë është përhapur gjerësisht në mediat sociale, ku shikuesit e përshkruan atë si një dështim spektakolar të stërvitjes dhe vunë në dyshim se si ishte montuar arma.
Pamjet, të cilat Daily Mail thotë se nuk ka qenë në gjendje t'i verifikojë në mënyrë të pavarur, duke përfshirë kur ose ku është filmuar, përshkruhen në internet si një stërvitje stërvitore e grupit rus që përfshin një mitraloz rrotullues YakB-12.7.
Arma u zhvillua fillimisht për t'u përdorur në helikopterin sulmues Mil Mi-24 'Hind'.
Videoja fillon me një ushtar të pozicionuar pas mitralozit të montuar, ndërsa një tjetër ushtar qëndron vetëm pak metra larg.
Në fillim, stërvitja duket rutinë ndërsa ushtari me mitraloz hap zjarr, por brenda pak çastesh, tërheqja e madhe e gjeneruar nga arma duket se e mbingarkon sistemin e montimit.
Në vend që të qëndronte i fiksuar në shënjestrën e tij, mitralozi i rëndë papritmas fillon të rrotullohet me dhunë rreth mbështetëses së tij.
Ushtari që ngjitet pas armës tërhiqet me të, duke u përpjekur me dëshpërim të ruajë kontrollin ndërsa i gjithë mitralozi rrotullohet gjithnjë e më shpejt.
Ushtarët aty pranë mund të shihen duke u përkulur dhe duke u larguar ndërsa mitralozi lëkundet nëpër harqe të gjera.
Përfundimisht, një tjetër ushtar nxiton drejt armës që rrotullohet dhe arrin ta ndalojë atë.Nuk është publikuar asnjë informacion nëse dikush është plagosur gjatë incidentit. /Telegrafi/