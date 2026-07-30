Irlanda zbulon planin për elektrifikimin e ekonomisë deri në vitin 2050
Plani i Dublinit merr në konsideratë një rritje të kërkesës për energji elektrike gjatë dekadave të ardhshme, të nxitur nga automjetet elektrike, industria dhe qendrat e të dhënave që po zgjerohen me shpejtësi, të cilat do të ushtrojnë presion në rritje mbi rrjetin kombëtar.
Irlanda ka njoftuar një rishikim gjithëpërfshirës të sistemit të saj të energjisë elektrike, me qeverinë që premton një plan për të riformësuar sektorin e energjisë elektrike të vendit deri në vitin 2050, ndërsa ajo nxiton të përmbushë objektivat klimatike dhe të elektrifikojë ekonominë e saj.
Ministri irlandez i Klimës, Energjisë dhe Mjedisit, Darragh O'Brien, tha të mërkurën se po punohet për një strategji afatgjatë për të përcaktuar se si Irlanda planifikon të gjenerojë, transmetojë dhe rregullojë energjinë elektrike deri në vitin 2050.
Ky veprim nga Dublini vjen ndërsa Irlanda ka marrë drejtimin e Presidencës së Këshillit të BE-së dhe është zotuar ta bëjë elektrifikimin një përparësi, transmeton Telegrafi.
Çrregullimi në Lindjen e Mesme ka zbuluar gjithashtu se si varësia e BE-së nga lëndët djegëse fosile të importuara po çon në fatura më të larta të energjisë dhe inflacion, me afërsisht 50 miliardë euro shtesë të shpenzuara për importet e lëndëve djegëse fosile në vetëm 111 ditë gjatë ndërprerjeve në Ngushticën e Hormuzit.
"Tranzicioni energjetik i Irlandës përfaqëson një mundësi të rëndësishme për të gjithë ne, për të ndihmuar në bërjen e ekonomisë dhe industrive tona më efikase dhe konkurruese, për të hapur mundësi të reja për bizneset dhe për të krijuar përfitime të prekshme për komunitetet tona në të gjithë Irlandën", tha O'Brien.
"Dokumenti i Bardhë i Sektorit të Energjisë" i ri pritet të bëhet gurthemeli i politikës së ardhshme të energjisë, duke udhëhequr legjislacionin, vendimet për investime dhe zhvillimin e rrjetit, ndërsa Irlanda largohet nga lëndët djegëse fosile drejt një ekonomie të bazuar në energji elektrike.
Rishikimi vjen ndërsa kërkesa për energji elektrike parashikohet të rritet gjatë dekadave të ardhshme, e nxitur nga automjetet elektrike, pompat e nxehtësisë, industria dhe qendrat e të dhënave që po zgjerohen me shpejtësi, duke ushtruar presion në rritje mbi rrjetin kombëtar.
Qendrat e të dhënave, në veçanti, konsumuan 23% të energjisë elektrike të matur totale të Irlandës në vitin 2025, duke u rritur nga 5% në vitin 2015.
Sipas Zyrës Qendrore të Statistikave Irlandeze, përdorimi total pothuajse përputhej me energjinë elektrike të përdorur nga të gjitha familjet urbane dhe rurale të kombinuara (28%).
Në nivel të BE-së, po zhvillohen bisedime politike për të rënë dakord se si të modernizohet rrjeti i vjetëruar i energjisë elektrike i bllokut.
Më shumë sesa një çështje teknike, ripërtëritja e rrjeteve të BE-së është thelbësore për vendet e BE-së që të shfrytëzojnë plotësisht sasitë e mëdha të energjisë së rinovueshme të prodhuar dhe në fund të fundit të elektrifikojnë ekonominë e bllokut.
Duke shtuar presion në garën drejt elektrifikimit, Komisioni Evropian kohët e fundit ka njoftuar një objektiv elektrifikimi prej 46% deri në vitin 2040, në një përpjekje për të inkurajuar vendet e BE-së që të rrisin investimet përkatëse.
Libri i Bardhë do të shqyrtojë disa nga pyetjet më të mëdha me të cilat përballet tranzicioni i energjisë, tha qeveria irlandeze.
Kjo përfshin se sa energji elektrike do të ketë nevojë Irlanda, nga do të vijë, si duhet të evoluojë rrjeti dhe si mund të balancojë vendi prioritetet konkurruese të përballueshmërisë, sigurisë së furnizimit dhe dekarbonizimit.
Një deklaratë nga Departamenti Irlandez i Klimës, Energjisë dhe Mjedisit tha se strategjia do të mbështetet nga modelimi i detajuar i skenarëve të ardhshëm të energjisë, duke përfshirë vlerësimet e rrezikut, parashikimet e kërkesës, nevojat e infrastrukturës dhe rregullimet e qeverisjes.
"Ky Libër i Bardhë do të jetë një pjesë kyçe e udhëzimit të tranzicionit të energjisë drejt energjisë elektrike të pastër, të sigurt dhe të përballueshme. Ai do të përcaktojë një rrugë për të ofruar - për këtë brez dhe brezat e ardhshëm", shtoi O'Brien.
"Do të kërkojë bisedë dhe bashkëpunim kombëtar. Duke filluar nga sot, i ftoj të gjithë palët e interesuara në të gjithë qeverinë dhe sektorin publik, privat dhe vullnetar të punojnë me ne në këtë iniciativë", shtoi ai.
Iniciativa është pjesë e angazhimit të Irlandës për të arritur neutralitetin klimatik deri në vitin 2050 sipas ligjit të BE-së, me elektrifikimin që mbetet strategjia qendrore e qeverisë për uljen e emetimeve në transport, ngrohje dhe industri.
Franca ishte vendi i parë i BE-së që njoftoi planin e vet të elektrifikimit që synonte uljen e varësisë nga lëndët djegëse fosile. Vendet e tjera të BE-së ka të ngjarë të ndjekin shembullin.
Megjithatë, që BE-ja të ketë sukses të plotë në elektrifikimin e ekonomisë së bllokut, çmimet aktuale të larta të energjisë elektrike duhet të adresohen, përndryshe familjet dhe bizneset nuk do të kenë stimuj të mjaftueshëm për të kaluar.
Komisioni kohët e fundit u kërkoi shteteve anëtare të sigurojnë që energjia elektrike të mos tatohet më rëndë se gazi, duke i lënë qeveritë të lira të përcaktojnë strukturën e sistemeve të tyre kombëtare tatimore sipas rregullave të taksimit të energjisë të BE-së.
Eva Schwab, zyrtare e politikave të varfërisë energjetike në Federatën Evropiane të Organizatave Kombëtare që punojnë me të pastrehët, tha se elektrifikimi do të ketë sukses vetëm nëse të gjithë përfshihen.
Schwab shprehu keqardhje që plani i Komisionit, i parë si një model për t'u ndjekur nga vendet e BE-së, nuk përmend varfërinë energjetike.
"Pa mbështetje të synuar, familjet që do të përfitojnë më shumë nga faturat më të ulëta të energjisë do të mbeten të bllokuara në lëndë djegëse fosile të shtrenjta, ndërsa familjet më në gjendje të mirë përfitojnë pjesën më të madhe të fitimeve", shtoi Schwab. /Telegrafi/