Shefja e konkurrencës i BE-së, kritikon mohuesit e klimës ndërsa zjarret shpërthejnë: Ata po gënjejnë
Zëvendëspresidentja Ekzekutive e Komisionit Evropian, Teresa Ribera, nisi një sulm të ashpër kundër mohuesve të klimës, duke akuzuar politikanët që e shpërfillin lidhjen midis ngrohjes globale dhe zjarreve shkatërruese të Evropës se "i gënjejnë njerëzit" dhe se vënë në rrezik jetët.
"Kemi shumë parlamentarë të rinj në Parlamentin Evropian, familje politike dhe politikanë kombëtarë që janë shumë të zëshëm kundër shkencës së klimës dhe veprimeve klimatike. Kjo është e rrezikshme, ata po i gënjejnë njerëzit", tha Ribera për Euronews në një intervistë ekskluzive.
Ndërsa zjarret vdekjeprurëse shpërthejnë në Spanjë, Francë dhe Greqi, Ribera paralajmëroi se skepticizmi ndaj klimës po dëmton aftësinë e Evropës për t'u përgatitur për fatkeqësi gjithnjë e më shkatërruese.
Duke folur nga Madridi, i cili është prekur keq, ajo e krahasoi mohimin e rolit të ndryshimeve klimatike në zjarret me dhënien e alkoolit alkoolikëve, transmeton Telegrafi.
"Shembulli më i afërt do të ishte dikush në një post publik që thotë se mund të pish sa të duash uiski dhe pastaj të ngasësh makinën sepse aksidentet rrugore nuk kanë të bëjnë fare me alkoolin, vetëm me gjendjen e rrugës ose të makinës. Kjo është budallallëk", tha ajo.
Ribera hodhi poshtë pretendimet se zjarret janë thjesht pjesë e ciklit sezonal të Evropës, duke argumentuar në vend të kësaj se ndryshimi i klimës po krijon "lloje të reja zjarresh" që janë më intensive dhe kërcënojnë gjithnjë e më shumë komunitetet, infrastrukturën, jetën e egër dhe jetën njerëzore.
"Kjo është thjesht e rrezikshme", tha ajo për Euronews.
Më shumë se 10,000 vdekje të tepërta u regjistruan në të gjithë Evropën gjatë valëve ekstreme të nxehtësisë në fund të qershorit.
Komisionerja spanjolle, e cila mbikëqyr tranzicionin e pastër, të drejtë dhe konkurrues të BE-së, i bëri këto komente në një moment politikisht të ndjeshëm në Bruksel.
Gjatë vitit të kaluar, fokusi politik i BE-së është zhvendosur nga legjislacioni i saj dikur ambicioz për klimën - tipar dallues i Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane të mandatit të parë të Ursula von der Leyen - drejt konkurrueshmërisë, politikës industriale dhe uljes së burokracisë për kompanitë.
Disa qeveri dhe grupe politike i kanë kërkuar Brukselit të lehtësojë edhe më tej rregullat mjedisore, duke argumentuar se kjo është e vetmja mënyrë për të mbetur konkurrues kundër Shteteve të Bashkuara dhe Kinës.
Disa nga masat përfshijnë zbutjen e rregullave të bllokut për metanin, të cilat do t'u kërkonin prodhuesve të naftës dhe gazit të ulnin dhe monitoronin emetimet e tyre, si dhe ligjin për restaurimin e natyrës, i cili shihet si thelbësor për mbrojtjen e pyjeve dhe tokave me torfe.
Megjithatë, Ribera paralajmëroi kundër anulimit të agjendës klimatike të bllokut.
Evropa nuk mund t'i përgjigjet njërit prej sezoneve më të këqija të zjarreve duke çmontuar pikërisht politikat e hartuara për të ulur rreziqet klimatike, argumentoi ajo. Ndërsa rregullimi mund të thjeshtohet, tha ajo, braktisja e themeleve të Marrëveshjes së Gjelbër do të ishte një gabim.
"Dhënia e përgjigjes së duhur nuk do të thotë thjesht të heqësh qafe gjithçka që ka ndërtuar këto rrënjë të gjelbra për të vazhduar ndërtimin e prosperitetit", tha Ribera. /Telegrafi/