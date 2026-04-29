Zelensky publikoi video të sulmit 1500 km në thellësi të Rusisë: Kjo është një fazë e re
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka publikuar një video që tregon një sulm të forcave ukrainase rreth 1500 kilometra në thellësi të territorit rus, duke e cilësuar këtë zhvillim si një fazë të re të luftës.
Sipas raportimeve, sulmi ka shënjestruar objekte strategjike brenda Rusisë, përfshirë infrastrukturë energjetike me rëndësi të madhe për ekonominë dhe furnizimin ushtarak.
Autoritetet ukrainase theksojnë se këto goditje synojnë të dobësojnë kapacitetet financiare dhe logjistike të Moskës.
Zelensky deklaroi se sulme të tilla janë të ndjeshme për Rusinë, pasi ndikojnë drejtpërdrejt në burimet që përdoren për vazhdimin e luftës.
Ai shtoi se Ukraina do të vazhdojë të zhvillojë dhe përdorë teknologji të avancuara për të arritur objektiva në distanca të gjata.
Ukraina ka rritur ndjeshëm kapacitetet e saj për sulme në thellësi, kryesisht përmes përdorimit të dronëve dhe sistemeve të reja që mund të godasin objektiva larg vijës së frontit.
Këto veprime janë pjesë e një strategjie më të gjerë për të zhvendosur presionin e luftës edhe brenda territorit rus dhe për të dëmtuar infrastrukturën që mbështet operacionet ushtarake të Kremlinit.
Zhvillimi konsiderohet si një ndryshim i rëndësishëm në dinamikën e konfliktit, duke treguar se lufta po zgjerohet përtej vijave tradicionale të frontit dhe po prek gjithnjë e më shumë zona të thella brenda Rusisë. /Telegrafi/