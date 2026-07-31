Zekirija Ramadani nuk është më trajner i Dritës
Zekirija Ramadani nuk do të jetë më në krye të Dritës, me trajnerin shkupjan që ka konfirmuar ndarjen e rrugëve me kampionen e Kosovës.
Ramadani ka bërë të ditur për Telegrafin se ai dhe klubi gjilanas kanë vendosur ta përfundojnë bashkëpunimin, pa dhënë detaje të tjera për arsyet e këtij vendimi.
“Po është e vërtetë se kemi ndarë rrugët me klubin, detajet do t’i mësoni më vonë”, ka thënë shkurt Ramadani për Telegrafin.
Ramadani u emërua në krye të Dritës në vitin 2024 dhe arriti të ndërtojë një skuadër konkurruese, duke e rikthyer klubin gjilanas në majat e futbollit kosovar.
Gjatë periudhës së tij në stolin e Dritës, Ramadani la gjurmë të rëndësishme, duke e udhëhequr ekipin drejt sukseseve të mëdha dhe duke siguruar dy tituj kampioni radhazi të Kosovës.
Me punën e tij, trajneri shkupjan fitoi vlerësime për organizimin dhe stabilitetin që i dha skuadrës, ndërsa Drita vazhdoi të jetë një nga klubet kryesore në futbollin kosovar.
Për momentin nuk janë bërë të ditura arsyet që kanë çuar në përfundimin e bashkëpunimit mes Ramadanit dhe klubit gjilanas.
Mbetet të shihet se kush do ta pasojë Ramadanin në stolin e Dritës dhe si do të vijojë rrugëtimi i kampiones së Kosovës në sezonin e ri./Telegrafi/