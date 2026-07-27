Nis me derbin Prishtina – Ballkani, mësohet orari i sezonit vjeshtor të Superligës për edicionin 2026/27
Është tërhequr shorti për xhirot e para të edicionit të ri 2026/27 në Superligën e Kosovës.
Edhe kësaj radhe, qysh në start do të kemi kënaqësinë të shohim disa përballje mjaftë interesante.
Vëmendja padyshim do të jetë te sfida Prishtina – Ballkani, derisa edhe Drita me Llapin pritet të jetë mjaftë e zjarrtë.
Malisheva do të jetë mysafir i skuadrës të sapo promovuar, Vushtrrisë, kurse Gjilani i shkon Feronikelit ’74. Sfida e fundit është mes Drenicës dhe Dukagjinit.
Rikujtojmë, sezoni vjeshtor do të fillojë nga 15 gushti si dhe përfundon më 20 dhjetor./Telegrafi/
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