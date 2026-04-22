Zbulohet transferimi i ëndrrave i Barcelonës, teksa klubi merr vendimin befasues për Rashford
Nënshkrimi i ëndrrave i Barcelonës është zbuluar, së bashku me qëndrimin e klubit për ta transferuar Marcus Rashfordin përfundimisht.
Rashford iu bashkua blaugranasve në huazim nga Manchester United gjatë verës dhe ka 12 gola e 13 asistime në 43 paraqitje.
Me anglezin që duket i përshtatur në ambientin e ri dhe që ka konfirmuar synimin e tij për të qëndruar, një kalim i përhershëm te Barcelona dukej thuajse i sigurt.
Megjithatë, kohët e fundit janë shtuar gjithnjë e më shumë dyshimet se kjo do të ndodhë, dhe tani The Athletic ka shpjeguar situatën shqetësuese në të cilën ndodhet Rashford.
Barça ka opsionin për ta blerë Rashfordin përfundimisht në verë për një tarifë prej 30 milionë eurosh, por tashmë duket se pritet ta refuzojë këtë marrëveshje.
Ka pasur biseda se klubi katalanas mund të përpiqet të eksplorojë mënyra të tjera për ta realizuar transferimin, por United nuk do të lëvizë nga kushtet fillestare.
Sipas raportimit, interesi i Barçës për Rashfordin është “ftohur” dhe aktualisht ata “nuk kanë ndërmend ta aktivizojnë” opsionin e blerjes, pavarësisht se dy muaj më parë dukej se do ta bënin.
Raportohet se tani Barça po shikon alternativa të tjera në repartin ofensiv dhe e ka fiksuar vëmendjen te sulmuesi i Atletico Madridit, Julian Alvarez, i cili shënoi në ndeshjen e parë të çerekfinales së Ligës së Kampionëve.
Argjentinasi, ish-lojtar i Manchester Cityt, ka 19 gola dhe nëntë asistime në të gjitha garat këtë sezon dhe konsiderohet një nga më të mirët në botë në pozicionin e tij.
Barça e sheh Alvarezin si nënshkrimin e saj të ëndrrave dhe e vlerëson si përshtatjen perfekte për sistemin e saj.
Shqetësimi për Barçën, megjithatë, do të ishte pagesa e mbi 100 milionë eurove për të siguruar shërbimet e tij./Telegrafi/