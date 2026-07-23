Zbulohet shkaku i vdekjes së aktores 18-vjeçare
Zyra Amerikane e Mjekut Kryesor Ligjor të Shtetit të Merilendit ka konfirmuar shkakun e vdekjes së aktores 18-vjeçare Kaylee Hottle, e njohur për rolin e saj si Jia në filmat "Godzilla vs. Kong" dhe "Godzilla x Kong: The New Empire".
Aktorja vdiq nga lëndime të shumta të rënda të pësuara në një aksident me makinë që ndodhi më 21 korrik në Qarkun Frederick dhe vdekja e saj u klasifikua zyrtarisht si aksident.
Sipas gjetjeve të mjekut ligjor, Kaylee vdiq nga lëndimet e shumta të shkaktuara nga forca e impaktit gjatë aksidentit.
Një autopsi u krye një ditë pas tragjedisë, pas së cilës u konfirmua se nuk kishte elementë që do të tregonin për ndonjë rrethanë tjetër përveç një aksidenti rrugor.
Aksidenti ndodhi në orët e para të mëngjesit të 21 korrikut në Jamesville, Maryland.
Sipas informacionit nga Zyra e Sherifit të Qarkut Frederick, Kaylee ishte një nga dy pasagjerët në një Honda Accord të vitit 1995 të drejtuar nga një burrë 19-vjeçar.
Hetimi paraprak tregoi se automjeti doli nga rruga me dy kahje me shpejtësi të lartë dhe goditi një kanal betoni.
Hetuesit besojnë se shpejtësia e papërshtatshme ishte një nga faktorët kryesorë që çoi në aksident.
Kaylee u transportua në një qendër traumash aty pranë, ku vdiq pavarësisht përpjekjeve të mjekëve. /Telegrafi/