Zbulohen pamjet, dasma Elijonës dhe Klodit do të mbahet jashtë shtëpisë
Janë bërë të ditura detaje nga vendi ku do të mbahet dasma e shumëpritur e dy banorëve të Big Brother VIP Kosova 4, Klodit dhe Elijonës.
Përgatitjet janë në zhvillim e sipër, dhe vendi po merr formë me dekorime të kujdesshme, duke krijuar një atmosferë festive dhe surpriza që pritet të sjellin momente interesante mes banorëve.
Shikuesit mund të presin emocione të paparashikueshme dhe momente të veçanta, të cilat janë bërë tashmë tipike për stilin e Big Brother VIP Kosova.
Një nga pikat më të pritura është performanca live e Yllka Kuqi, e cila do të këndojë gjatë ceremonisë, duke shtuar energji dhe shkëlqim ngjarjes.
Pritet gjithashtu të shihet se a do të jenë të gjithë banorët pjesë e dasmës dhe nëse ndonjë konflikt apo dramë do të përfshihet në atmosferën festive, duke e bërë ngjarjen edhe më të paparashikueshme dhe emocionuese për publikun. /Telegrafi/
Screenshot/YouTube
Screenshot/YouTube