Zbulohen detajet e kontratave që Taylor Swift dhe Travis Kelce u dërguan të ftuarve
Taylor Swift dhe Travis Kelce thuhet se u kanë dërguar kontrata të ftuarve të dasmës, por TMZ pretendon se dokumentet nuk përfshijnë penalitete financiare për shkeljen e rregullave.
Sipas TMZ, marrëveshjet e moszbulimit që miqtë dhe anëtarët e familjes morën pasi konfirmuan mbërritjen e tyre veprojnë më shumë si një paralajmërim sesa një masë e rreptë ligjore.
Raporti pohon gjithashtu se pëlqimi për filmimin e ngjarjes nuk është dërguar së bashku me këto dokumente.
Page Six shkruan se të ftuarit janë të detyruar të mos ndajnë detajet e ceremonisë, e cila, sipas të njëjtave deklarata, duhet të mbahet të premten në Madison Square Garden në New York. Media gjithashtu deklaron se ata që shkelin kontratën nuk do të përballen me sanksione financiare apo ndëshkime të tjera.
Lista e të ftuarve, sipas Page Six, përfshin Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Karlie Kloss dhe Gigi Hadid, ndërsa një burim i tha gazetës: "Dëgjova se Taylor ftoi kaq shumë njerëz sa do të jetë më e madhe se Met Gala". /Telegrafi/