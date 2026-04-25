Lëndimet po i shkaktojnë përsëri dhimbje koke Eder Militaos. Sipas emisionit "Tiempo de Juego de COPE", mbrojtësi i Real Madridit mund t'i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale, e cila do ta mbante jashtë Kupës së Botës këtë verë.

Mbrojtësi brazilian u detyrua të largohej nga loja gjatë ndeshjes kundër Alaves për shkak të dhimbjeve në muskujt e kofshës, dhe disa ditë më vonë shërbimi mjekësor i Real Madridit konfirmoi diagnozën e një dëmtimi në muskulin biceps femoris - në këmbën e majtë.

Militao tani po konsultohet me mjekët dhe të dashurit e tij për hapat e tij të mëtejshëm. Nëse zgjedh një trajtim konservativ pa ndërhyrje kirurgjikale, ai mund të kthehet në fushë brenda pesë javësh, por rreziku i rikthimit të dëmtimit mbetet shumë i mundshëm.

Nga ana tjetër, sipas gazetës Marca, operimi do të thoshte humbje e Kupës së Botës, por do të zvogëlonte ndjeshëm mundësinë që ai të përballet përsëri me të njëjtin dëmtim.

Nëse do të kryhet një ndërhyrje kirurgjikale, periudha e rikuperimit vlerësohet të jetë midis katër dhe pesë muajsh. Kjo do t'i lejonte atij të ishte gati për fillimin e sezonit 2026/27, megjithëse historia e tij e lëndimeve kërkon kujdes.

Qendërmbrojtësi 28-vjeçar ka 38 paraqitje për vendin e tij dhe ka qenë titullar në tre nga katër ndeshjet e fundit të Brazilit. /Telegrafi/

