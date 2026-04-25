Ylli i Real Madridit do t’i nënshtrohet operimit dhe mund ta humbasë Kupën e Botës
Lëndimet po i shkaktojnë përsëri dhimbje koke Eder Militaos. Sipas emisionit "Tiempo de Juego de COPE", mbrojtësi i Real Madridit mund t'i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale, e cila do ta mbante jashtë Kupës së Botës këtë verë.
Mbrojtësi brazilian u detyrua të largohej nga loja gjatë ndeshjes kundër Alaves për shkak të dhimbjeve në muskujt e kofshës, dhe disa ditë më vonë shërbimi mjekësor i Real Madridit konfirmoi diagnozën e një dëmtimi në muskulin biceps femoris - në këmbën e majtë.
Militao tani po konsultohet me mjekët dhe të dashurit e tij për hapat e tij të mëtejshëm. Nëse zgjedh një trajtim konservativ pa ndërhyrje kirurgjikale, ai mund të kthehet në fushë brenda pesë javësh, por rreziku i rikthimit të dëmtimit mbetet shumë i mundshëm.
🚨⚠️ Éder Militão, at serious risk for World Cup after injury setback.
His scar from his previous injury has reopened, and Militão could have to undergo surgery again. In that case, he’d be out for the World Cup — reports @miguelitocope. pic.twitter.com/TuUOFJCVBV
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2026
Nga ana tjetër, sipas gazetës Marca, operimi do të thoshte humbje e Kupës së Botës, por do të zvogëlonte ndjeshëm mundësinë që ai të përballet përsëri me të njëjtin dëmtim.
Nëse do të kryhet një ndërhyrje kirurgjikale, periudha e rikuperimit vlerësohet të jetë midis katër dhe pesë muajsh. Kjo do t'i lejonte atij të ishte gati për fillimin e sezonit 2026/27, megjithëse historia e tij e lëndimeve kërkon kujdes.
Qendërmbrojtësi 28-vjeçar ka 38 paraqitje për vendin e tij dhe ka qenë titullar në tre nga katër ndeshjet e fundit të Brazilit. /Telegrafi/