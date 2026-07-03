Ylli i Man Cityt prezantohet te Fenerbahce, por klubet ende nuk kanë arritur marrëveshje
Një klub ka konfirmuar nënshkrimin e një lojtari të Manchester Cityt, pa u arritur ende marrëveshja për tarifën e transferimit.
Ka qenë një fillim i ngarkuar i verës për “Qytetarët”, si në ardhje ashtu edhe në largime, ndërsa Enzo Maresca përballet me sfidën e trashëgimit të dekadës së artë të Pep Guardiola në ‘Etihad Stadium’.
Manchester City pritet të jetë aktiv gjatë gjithë afatit kalimtar, si në afrime ashtu edhe në largime, me klubin që tashmë është ndarë me dy legjenda.
Bernardo Silva dhe John Stones kanë njoftuar largimet e tyre emocionale më herët gjatë këtij viti, duke u larguar si lojtarë të lirë më 30 qershor.
Ndërkohë, edhe Nathan Ake është në rrugë largimi.
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Ake, i cili ka qenë pjesë e përfaqësueses së Holandës në Botëror, sezonin e kaluar ishte titullar vetëm gjashtë herë në Ligën Premier, duke humbur vendin në formacion nën drejtimin e Guardiolës.
31-vjeçari prej kohësh është lidhur me një largim dhe, me kontratën që i skadon në qershor 2027, kjo verë shihej si momenti ideal për Manchester Cityn që të përfitonte financiarisht pas gjashtë viteve shërbimi.
Fenerbahce ka qenë prej kohësh favorite për ta transferuar mbrojtësin holandez dhe madje ka konfirmuar ardhjen e tij.
Megjithatë, në mënyrë të pazakontë, sipas BBC Radio Manchester dhe Mark Crossley, ky njoftim është bërë para se marrëveshja të finalizohej zyrtarisht.
Dy klubet ende janë në bisedime për transferimin, i cili pritet të kushtojë rreth 8.2 milionë, me mundësinë që të rritet deri në 9.8 milionë, sipas diskutimeve aktuale./Telegrafi/