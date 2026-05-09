Ylli i Interit ndërron kombëtaren përpara Kupës së Botës 2026
Sulmuesi i Interit, Ange-Yoan Bonny, ka përfunduar me sukses ndërrimin e kombësisë dhe do të jetë i disponueshëm për t'u përzgjedhur nga Bregu i Fildishtë kur të shpallë skuadrën e tyre për Kupën e Botës 2026.
Kërkesa e Bonnyt të lindur në Francë për të ndryshuar kombësinë e tij futbollistike nga Franca, për të cilën luajti për ekipin U-21 dy vjet më parë, u miratua nga organi qeverisës i futbollit botëror, FIFA.
Njoftimi zyrtar për pranimin e kërkesës erdhi gjatë ditës së premte, ku ylli i Interit u prit nga ambsadaroi i Bregut të Fildishtë në Itali, me fanellën e kësaj kombëtare.
Ange-Yoan Bonny has committed his international future to the Ivory Coast national team. 🇨🇮
After representing France at youth level, the Inter Milan striker will now represent the Elephants on the international stage.
Bonny, 22 vjeç, është me prejardhje nga Bregu i Fildishtë dhe pritet të përfshihet në skuadrën prej 26 lojtarësh për Kupën e Botës 2026.
Ai ndihmoi Interin të fitonte titullin e Serie A këtë sezon, duke dëshmuar se ishte një zëvendësues i shkëlqyer për klubin italian me pesë gola në ligë.
Bregu i Fildishtë është në Grupin E të Kupës së Botës me kombëtaren e Ekuadorit, atë të Gjermanisë dhe Kuraçaon.
Bonny mund të debutojë para turneut kur vendasit e Bregut të Fildishtë do të përballen me Francën në Lens më 4 qershor në një ndeshje miqësore. /Telegrafi/