Ylli i Game of Throne, Emilia Clarke, zbuloi se ngriu vezët e saj në moshën 35-vjeçare
Emilia Clarke ka zbuluar se ka ngrirë vezët e saj në moshën 35-vjeçare, pas disa viteve të vështira gjatë të cilave u përball me probleme serioze shëndetësore që i rrezikuan jetën.
Në një intervistë të sinqertë së fundmi, ylli i Game of Thrones, 39 vjeçe, foli për “vite të tëra të mbushura me shumë dhimbje”, pasi pësoi dy aneurizma në tru gjatë të 20-ave — e para ndodhi menjëherë pasi ajo fitoi famë botërore me sezonin e parë të serialit të HBO-së.
Pas problemeve shëndetësore, të cilat e detyruan t’i nënshtrohej dy operacioneve në tru, Emilia u përball edhe me humbjen e rëndë të babait të saj, Peter, i cili ndërroi jetë nga kanceri.
Duke folur për The Times, Emilia, e cila aktualisht besohet të jetë beqare, tregoi se ka marrë masa për t’u bërë një ditë nënë, pas periudhës së vështirë me sëmundje dhe dhimbje të mëdha emocionale.
Lidhur me vendimin për të ngrirë vezët — një metodë për ruajtjen e fertilitetit — ajo tha:
“Kaloni disa momente universale në jetë. Unë isha 35 vjeçe kur ngriva vezët e mia. Shumë gra të tjera në atë moshë po bëjnë të njëjtën gjë.”
Gjatë intervistës së hapur dhe të sinqertë, aktorja pranoi se pas ngjarjeve traumatike në jetën e saj kishte ndjerë nevojën të izolohej:
“Kam kaluar disa vite ku doja vetëm të mbyllja derën e shtëpisë dhe të qëndroja në botën time. Nuk mund ta përshkruaj sa e re dhe naive isha kur fillova.
Nuk kisha asnjë kuptim për industrinë. Pastaj pësova një dëmtim të trurit që më rrezikoi jetën dhe isha aq keq sa mendoja vazhdimisht se do të vdisja. Më pas vdiq babai im, dhe ajo dhimbje ishte edhe më e madhe se hemorragjitë në tru.”
Zbulimi i Emilia-s për ngrirjen e vezëve vjen pasi ajo kishte folur më parë për frikën e saj se fëmijët që mund të ketë në të ardhmen mund të trashëgojnë gjendjen e saj të rrezikshme shëndetësore.