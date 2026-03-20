Ylli i Chelseat gjithnjë e më afër Real Madridit
Enzo Fernandez ka ngritur shqetësime te Chelsea, pasi ka hedhur dyshime mbi të ardhmen e tij përtej verës së ardhshme. Mesfushori argjentinas nuk e përjashton më mundësinë e ndryshimit të skuadrës.
Deklaratat e tij të fundit kanë pasur ndikim të madh në tregun e transferimeve, veçanërisht te klube si Real Madrid, i cili po e ndjek nga afër situatën e tij. Lojtari nuk e ka konfirmuar qëndrimin në Londër, gjë që është interpretuar si një sinjal i qartë për një largim të mundshëm.
Real Madridi shihet si një nga kandidatët kryesorë për të siguruar shërbimet e Enzo Fernandez, nëse ai vendos të largohet nga Chelsea. Klubi madrilen synon të forcojë mesfushën me një lojtar që kombinon cilësinë teknike me aftësitë e lidershipit.
Profili i argjentinasit përputhet në mënyrë ideale me këtë ide, duke e intensifikuar interesimin ndaj tij. Për më tepër, gatishmëria e tij për të kërkuar sfida të reja mund ta lehtësojë realizimin e marrëveshjes.
Konteksti aktual e bën Enzo Fernandez një objektiv tërheqës për Real Madridin. Lojtari i jep përparësi një projekti konkurrues, dhe klubi madrilen i plotëson këto pritshmëri.
Në La Liga, ai mund të bëjë një hap vendimtar në karrierën e tij dhe të luftojë për të gjithë trofetë, duke u vendosur në qendër të vëmendjes së futbollit botëror.
Real Madridi mund të përfshijë edhe lojtarë në negociata për të ulur koston e transferimit të tij. Disa emra kanë nisur të përmenden si pjesë e mundshme e marrëveshjes.
Qëllimi është të bëhet i realizueshëm një transferim që përndryshe do të ishte shumë i kushtueshëm. Chelsea është i hapur për negociata, nëse plotësohen disa kushte të caktuara./Telegrafi/