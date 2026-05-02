Ylli i Barcelonës merr një ofertë marramendëse nga Arabia Saudite
Raphinha po tërheq sërish interes të madh në tregun e transferimeve, teksa klubet Superliga e Arabisë thuhet se po përgatisin një ofertë të rëndë financiare, por qëndrimi i tij për të ardhmen te Barcelona mbetet i palëkundur.
Sipas El Pais, klubet saudite janë të gatshme të investojnë fuqishëm për ta transferuar anësorin brazilian, me një paketë që mund të arrijë rreth 90 milionë euro, plus një pagë afërsisht 30 milionë euro në vit.
Megjithatë, persona pranë lojtarit insistojnë se motivi financiar nuk po e udhëheq mendimin e tij dhe se synimi i Raphinhas është të vazhdojë të garojë në nivelin më të lartë në Evropë.
Të njëjtat burime theksojnë se pozicioni i tij ka qenë i njëjtë prej kohësh: ai kërkon sukses sportiv dhe jo një largim të leverdishëm financiarisht.
Kjo situatë vjen pas një sezoni të trazuar për anësorin, i cili është përballur me lëndime dhe mungesë kontinuiteti, duke humbur 23 ndeshje dhe duke kaluar mbi 100 ditë jashtë fushave.
Pavarësisht kësaj, ai së fundmi është rikthyer në aksion dhe është sërish pjesë e skuadrës së Hansi Flickut, teksa Barcelona vazhdon garën në fazën vendimtare të sezonit.
Nga ana e Barcelonës, një shitje e mundshme për 90 milionë euro do ta lehtësonte ndjeshëm presionin financiar dhe do të krijonte hapësirë për riinvestim, por brenda klubit nuk raportohet se ka nxitje për ta larguar atë.
Për momentin, qëndrimi i lojtarit mbetet i pandryshuar: ai është i fokusuar të qëndrojë te Barcelona dhe të luftojë për trofe të mëdhenj./Telegrafi/