Koreja e Jugut e hapi Kupën e Botës në mënyrë brilante, mposhtën Republikën Çeke dhe festuan pas një përmbysjeje
Në raundin e parë të Kupës së Botës, futbollistët e Koresë së Jugut mposhtën Republikën Çeke me rezultatin 2-1 në stadiumin Akron në Zapopan, duke hapur kështu në mënyrën më të mirë të mundshme garën më të mirë të ekipeve kombëtare.
Koreja e Jugut nisi lojën në mënyrë agresive që nga fillimi i ndeshjes dhe që në minutën e 12-të patën një shans të mirë kur Lee goditi me kokë, por topi shkoi sipër portës.
Në 45 minutat e para, çekët pothuajse nuk kërcënuan seriozisht dhe patën shumë fat gjashtë minuta para se të shkonin në pushim kur Son gjuajti dhe topi kaloi me shpejtësi pranë shtyllës.
Koreja e nisi me të njëjtin ritëm në pjesën e dytë, duke rrezikuar me Hwang që në minutën e tretë, me Lee, i cili gjithashtu nuk arriti ta dërgonte topin në rrjetë dhe Son që pati një tjetër shans në minutën e 56-të. Megjithatë, Kovar ndërhynte në mënyrë brilante dhe shpëtonte Republikën Çeke.
Krejčí opens the scoring ‼️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/e3UD4XGCuK
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
Dhe siç ndodh zakonisht, gjysmë ore para përfundimit të ndeshjes, Republika Çeke ndëshkoi të gjitha gabimet e Koresë së Jugut. Krejci shënoi një gol me kokë për epërsinë 0-1.
Megjithatë, koreanët nuk u dorëzuan aty dhe shumë shpejt arritën të barazonin me anë të Hwang për 1-1. Republika Çeke shënoi gjithashtu një gol me anë të Soucek në minutën e 77-të, por gjyqtari e anuloi atë pasi VAR sinjalizoi pozicion jashtë loje.
The better team won. https://t.co/I07WPi2Jcm
— World Cup 2026 (@mxnkind_) June 12, 2026
Që në sulmin tjetër, Koreja e Jugut përmbysi rezultatin. Hwang e hodhi topin, dhe Oh e dërgoi në rrjetë për rezultatin përfundimtar dhe të merituar 2-1 në këtë ndeshje.
Vendin e parë në grupin A e ndajnë Meksika dhe Koreja e Jugut me nga tre pikë secila, ndërsa Republika Çeke dhe Afrika e Jugut nuk kanë asnjë pikë. Meksika-Koreja e Jugut dhe Republika Çeke-Afrika e Jugut takohen në raundin e dytë. /Telegrafi/