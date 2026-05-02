Barcelona identifikon zëvendësuesin e Raphinhas
Barcelona e ka kthyer vëmendjen te Liga Premier, duke e identifikuar Jeremy Dokun si zëvendësuesin ideal për repartin ofansiv në të ardhmen e afërt.
Kjo lëvizje lidhet drejtpërdrejt me të ardhmen e Raphinhas, i cili ka zgjuar interes të madh nga Superliga e Arabisë. Klubet arabe do të ishin të gatshme të paguajnë deri në 100 milionë euro për anësorin brazilian, një shifër tejet joshëse për ekonominë e Barcelonës.
Përballë mundësisë së largimeve të mëdha, drejtuesit teknikë po kërkojnë një profil që garanton depërtim, shpërthim dhe “energji të pastër” në skemën sulmuese. Paqartësia rreth vazhdimësisë së Marcus Rashfordit, i cili aktualisht luan në huazim, e forcon edhe më shumë nevojën për të kërkuar pjesë të reja me peshë në treg.
Talenti i kombëtares së Belgjikës po shfaqet si opsioni i preferuar i Hansi Flickut, i cili synon t’i japë skuadrës një vertikalitet shkatërrues.
Barcelona vlerëson se momenti për ta realizuar këtë transferim është i përshtatshëm, sidomos për faktin se te Manchester City po ndihet fundi i një cikli. Largimi i mundshëm i Pep Guardiolas për një pushim profesional ka ngritur dyshime te disa pjesëtarë të skuadrës së “Qytetarëve”.
Doku, i cili ka kontratë deri në verën e vitit 2028, thuhet se do ta shihte shumë pozitivisht një ndryshim drejt ngrohtësisë së Mesdheut spanjoll.
Aftësia e tij për të krijuar rrezik është e padiskutueshme. Ai ka shënuar pesë gola dhe ka dhënë 14 asistime në 41 ndeshje zyrtare.
Operacioni vlerësohet rreth 80 milionë euro, shumë që klubi blaugranas besohet se do të mund ta mbulonte pa vështirësi./Telegrafi/