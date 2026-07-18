Yll Limani emocionon publikun në koncertin në Shkup, i bën dedikim prekës Shpat Kasapit: Më ka formuar si artist
Mbrëmja e së premtes (17 korrik) ishte e mbushur me emocione dhe muzikë në Shkup, ku Yll Limani mbajti një koncert para mijëra adhuruesve të tij.
Përveç atmosferës elektrizuese dhe interpretimit të hiteve që e kanë shoqëruar në karrierë, një nga momentet më të veçanta të mbrëmjes ishte dedikimi që këngëtari bëri për artistin e ndjerë, Shpat Kasapi.
Gjatë performancës, Ylli ndaloi koncertin për të folur me fjalë të ndjera për ndikimin që Shpat Kasapi kishte pasur në rrugëtimin e tij artistik.
“Shpat Kasapi është një nga artistët me më së shumti ndikim në muzikën shqiptare dhe një nga ata artistë që më ka formuar”, u shpreh ai para publikut.
Këngëtari kujtoi gjithashtu se që në fëmijëri ishte një admirues i madh i muzikës së Shpatit.
@three60.music Ylli’s heartfelt words about Shpat Kasapi tonight in Shkup. 🫶🏻 #shpatkasapi #ylllimani #shkupi #viralalbania ♬ original sound - Three60 Music
“Kur isha i vogël, i doja shumë këngët e tij dhe nuk kishte këngë që nuk ia dija. Nuk e kam njohur personalisht, por dy-tri herë e kam takuar në aeroport dhe gjithmonë jam shtangur nga ideja që takova idhullin e fëmijërisë sime”, tha Ylli.
Pas këtij rrëfimi emocionues, ai interpretoi një nga këngët e Shpat Kasapit në shenjë nderimi për artistin, duke krijuar një atmosferë prekëse në sallë.
Gjesti i Yll Limanit u prit me duartrokitje të gjata dhe ovacione nga publiku në Shkup, i cili e përjetoi me emocione këtë homazh për një nga emrat më të dashur të muzikës shqiptare. /Telegrafi/