Mick Jagger po mendon të bëjë një film biografik për Rolling Stones, të frymëzuar nga filmat e Beatles
Mick Jagger po e shqyrton seriozisht një film ose projekt televiziv për Rolling Stones, dhe interesi i tij është nxitur më tej nga plani i Sam Mendes për të publikuar katër filma të Beatles në vitin 2028.
Sipas një burimi pranë Page Six, Jagger, i cili është 83 vjeç, më parë e kishte refuzuar idenë e një projekti autobiografik ose një adaptimi filmik të historisë së grupit për vite me radhë. Kjo tani po ndryshon dhe thuhet se ai po mendon për një format që do t'i lejonte atij të ndikonte personalisht në mënyrën se si do të paraqitej historia e Rolling Stones.
Një mik i muzikantit tha se Jagger po shqyrton në mënyrë aktive se si mund të duket një projekt i tillë.
"Mick po mendon aktivisht se çfarë mund të jetë një projekt filmi për Stones. Përfshirja do t'i lejonte atij të kishte një zë në projekt dhe të përcjellë gjërat që janë të rëndësishme për të", deklaroi ai.
Foto: Mick Jagger/Instagram
Burimi shton se projekti i saponjoftuar i Mendesit me Beatles ndihmoi në ndryshimin e qëndrimit të tij.
"Filmat e Beatles sigurisht që i dhanë një shtysë. Në të kaluarën ai gjithmonë i kishte shmangur projekte të tilla sepse nuk kishte qenë kurrë dikush që shpjegonte shumë rreth asaj që kishte ndodhur gjatë gjashtë dekadave. Por kohërat ndryshojnë dhe lindin mundësi, dhe të paktën pati biseda", shtoi ai.
Jagger ka qenë më parë i përfshirë në industrinë e filmit dhe televizionit si producent, aktor dhe kompozitor, duke përfshirë punën përmes labelit të tij, Jagged Films.
Ai gjithashtu mori pjesë në dokumentarë rreth Rolling Stones, përfshirë filmin e koncerteve të Martin Scorsese në vitin 2008 "Shine a Light" dhe dokumentarin e Brett Morgen, i nominuar për çmimin Emmy në vitin 2013, "Crossfire Hurricane".
Ndërkohë, Sam Mendes po përgatit një projekt ambicioz me katër filma të veçantë për Beatles, me protagonistë Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan dhe Joseph Quinn. /Telegrafi/