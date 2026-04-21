Yjet e Hollywood-it ndriçojnë New York-un: Anne Hathaway, Emily Blunt dhe Meryl Streep në premierën e The Devil Wears Prada 2
Anne Hathaway ka tërhequr gjithë vëmendjen në premierën e filmit The Devil Wears Prada 2, e mbajtur në New York City, ku u shfaq me një paraqitje elegante dhe tërheqëse në tapetin e kuq.
Aktorja 43-vjeçare zgjodhi një fustan të kuq pa rripa të Louis Vuitton, me prerje bustier dhe fund të palosur, duke rikthyer në qendër të vëmendjes rolin e saj ikonik si Andy Sachs nga filmi origjinal i vitit 2006.
Ajo e kompletoi pamjen me sandale me platformë dhe bizhuteri Bulgari, ndërsa flokët i mbante të lëshuara në onde të buta, shkruan DailyMail.
Në event, Hathaway u ribashkua me emra të mëdhenj të kastit, përfshirë Meryl Streep, Emily Blunt dhe Stanley Tucci, duke sjellë një moment nostalgjie për fansat e filmit.
Meryl Streep u shfaq me një fustan të kuq të ndezur, doreza të zeza dhe syzet karakteristike të personazhit të saj Miranda Priestly, duke ruajtur stilin e fuqishëm të kryeredaktores së “Runway”.
Emily Blunt u paraqit me një fustan Schiaparelli me strukturë artistike dhe fund prej tyli, të kombinuar me bizhuteri Mikimoto dhe grim me theks të errët dramatik.
Ajo u shoqërua nga bashkëshorti i saj John Krasinski, me të cilin shkëmbeu momente të ngrohta në tapetin e kuq.
Stanley Tucci, i cili është i martuar me motrën e Emily Blunt, u shfaq me një kostum të errët dhe kravatë gri, duke kompletuar kastin e pranishëm në premierë.
Në event ishte e pranishme edhe Lady Gaga, e cila u shfaq me një fustan të zi elegant dhe ka kontribuar në kolonën zanore të filmit me këngën “Runway”.
Ndërkohë, modelja Winnie Harlow tërhoqi vëmendjen me një paraqitje me xixa të arta dhe fund të zi. /Telegrafi/