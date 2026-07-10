ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Ylli i Spanjës, Lamine Yamal, ka zbuluar një nga dëshirat e tij më të mëdha në Kupën e Botës, duke ëndërruar një finale ndaj kampionëve në fuqi, Argjentinës.

Talenti i Barcelonës ka bërë të ditur se nëse La Roja arrin deri në ndeshjen finale, ai do të dëshironte përballjen me ekipin e Lionel Messit, ndërsa synimi i tij kryesor mbetet ngritja e trofeut më prestigjioz në futboll.

Në një intervistë për Mundo Deportivo, Yamal u pyet për lojtarin me të cilin do të dëshironte të shkëmbente fanellën pas një ndeshjeje.

Përgjigjja e tij ishte e shkurtër, por domethënëse: “Me Messin”.

Kur u pyet se cilën kombëtare do të dëshironte të kishte përballë në finale nëse Spanja arrin deri në fund të turneut, talenti spanjoll nuk hezitoi: “Argjentinën”.

Pavarësisht moshës së re, Yamal ka treguar ambicie të mëdha, por ka insistuar se asnjë premtim individual nuk ka rëndësi përballë objektivit kryesor, fitimit të Kupës së Botës.

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Botërori në Amerikën e Veriut ka sjellë shumë surpriza, me disa lojtarë që kanë shpërthyer në skenën ndërkombëtare.

I pyetur për befasinë më të madhe të turneut deri tani, Yamal përmendi heroin e Marokut, Ismael Saibarin./Telegrafi/

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