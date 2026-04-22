Lamine Yamal shënoi nga penalltia dhe pasi realizoi në minutën e 39-të të ndeshjes së Barcelonës kundër Celta Vigos, lëshoi fushën nga një lëndim.

Pas realizimit të penalltisë, Lamine Yamal u rrëzua në tokë, duke i sinjalizuar stolit se kishte pësuar një problem.

Lamine u drejtua menjëherë për në dhomat e zhveshjes, ndërsa askush nuk ishte i sigurt se cili ishte saktësisht problemi.


18-vjeçari e la Barcelonën me epërsinë 1-0, duke arritur tashmë shifrën e 24 golave dhe 20 asistimeve këtë sezon.

Pas golit, po ashtu ndeshja mes Barcelonës dhe Celta Vigos është ndalur në fundin e pjesës së parë për disa minuta. Lojtarët qëndronin në fushë, por jo aktivë.


Sipas Marca, ndeshja është ndërprerë për shkak të një emergjence në tribuna. U raportua që ndihmë mjekësore po i jepet një tifozi të Celtas. Lojtarët u kthyen në fushë dhe pjesa e parë u mbyll 1-0. /Telegrafi/

