Yamal shënon, por lëndohet - lëshon fushën para mbylljes së pjesës së parë
Lamine Yamal shënoi nga penalltia dhe pasi realizoi në minutën e 39-të të ndeshjes së Barcelonës kundër Celta Vigos, lëshoi fushën nga një lëndim.
Pas realizimit të penalltisë, Lamine Yamal u rrëzua në tokë, duke i sinjalizuar stolit se kishte pësuar një problem.
Lamine u drejtua menjëherë për në dhomat e zhveshjes, ndërsa askush nuk ishte i sigurt se cili ishte saktësisht problemi.
🚨 ENDİŞE VEREN GELİŞME | Lamine Yamal sakatlandı!
Penaltıyı gole çevirdikten sonra oyundan çıkmak zorunda kalan genç yıldız, Barcelona’da geceki ikinci sakatlık oldu.
Detaylar bekleniyor
— Futbol Prime (@futbolprime_tr) April 22, 2026
18-vjeçari e la Barcelonën me epërsinë 1-0, duke arritur tashmë shifrën e 24 golave dhe 20 asistimeve këtë sezon.
Pas golit, po ashtu ndeshja mes Barcelonës dhe Celta Vigos është ndalur në fundin e pjesës së parë për disa minuta. Lojtarët qëndronin në fushë, por jo aktivë.
🚨 BREAKING: The game has been paused for 20 minutes due to a fan’s cardiac arrest.
The fan has now been transported out of the Spotify Camp Nou by medical staff. 🏥 @sport
— Barca Globe (@BappaDhar17) April 22, 2026
Sipas Marca, ndeshja është ndërprerë për shkak të një emergjence në tribuna. U raportua që ndihmë mjekësore po i jepet një tifozi të Celtas. Lojtarët u kthyen në fushë dhe pjesa e parë u mbyll 1-0. /Telegrafi/