Yamal i drejtohet me një mesazh tifozëve të Barcelonës pas eliminimit nga Kupa e Mbretit
Lamine Yamal prej kohësh është konsideruar si e ardhmja e Barcelonës, por veprimet e tij pas eliminimit të së martës në Kupën e Mbretit tregojnë se 18-vjeçari tashmë është një lider i vërtetë edhe në të tashmen.
Pavarësisht një fitoreje prej 3-0 në ‘Spotify Camp Nou’, skuadra blaugrana u eliminua me rezultatin e përgjithshëm 4-3 nga Atlético Madrid, që tregoi një paraqitje shumë të disiplinuar.
Ndërsa shumë lojtarë do të preferonin të qëndronin në heshtje pas një eliminimi kaq të dhimbshëm, Yamal përdori rrjetet sociale për të siguruar që lidhja mes skuadrës dhe tifozëve të mbetej e fortë.
Pas vërshëllimës së fundit, ai publikoi në Instagram një foto bardhë e zi të tijën, të shoqëruar me një mesazh që preku tifozët e zhgënjyer.
“Faleminderit për mbrëmjen e djeshme, culers. Kemi ende shumë arsye për t’u entuziazmuar. Visca el Barça gjithmonë”, ka shkruar Yamal.
Ishte një gjest i pjekur nga një lojtar që këtë sezon ka mbajtur tashmë një përgjegjësi të madhe, duke regjistruar 18 gola dhe 15 asistime, pavarësisht disa shqetësimeve muskulore gjatë kampionatit.
Yamal nuk ishte i vetmi që reagoi, pasi dhoma e zhveshjes e Barcelonës u duk e bashkuar në krenarinë për paraqitjen e skuadrës.
“Ngrihuni dhe vazhdoni përpara, me gjithçka që kemi. Kemi treguar çfarë lloj skuadre jemi dhe e dimë se çfarë duam. Së bashku. Força Barça”, ka shkruar Ferran Torres./Telegrafi/