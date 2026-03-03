“Është trajtuar shumë padrejtësisht”, De la Fuente mbron Lamine Yamalin
Trajneri i Spanjës, Luis de la Fuente, ka mbrojtur Lamine Yamalin mes kritikave në rritje për festimet e adoleshentit jashtë fushës, duke këmbëngulur se ylli i Barcelonës është trajtuar padrejtësisht.
Fokusi i fundit i mediave në jetën personale të Yamalit ka ngjallur debat nëse stili i tij i jetesës përputhet me përgjegjësitë që ai mbart për klubin dhe vendin. Duke iu drejtuar çështjes në një intervistë me RNE, De la Fuente kundërshtoi fuqishëm.
"Po festoj sepse e di që ai ka kaluar një kohë të vështirë dhe është trajtuar shumë padrejtësisht. Kur njerëzit fillojnë të përqendrohen në gjëra si festat, mbushja e 18 vjetëve... Më dhemb shumë që gjithmonë vlerësohet nëse një futbollist ka makinë apo të dashur", ka thënë fillimisht De La Fuente.
Trajneri i Spanjës theksoi rutinën kërkuese të sulmuesit anësor për t'iu kundërvënë narrativës.
"Ai i bën të gjitha këto sepse stërvitet tre orë në ditë, pastaj një orë me një trajner personal, një psikolog, një nutricionist, një specialist rehabilitimi dhe pastaj është stërvitja 'e padukshme'", shtoi ai.
"Dhe pas gjithë kësaj, një ditë ai do të ketë të drejtë të bëjë një festë. Por kjo është pasoja e gjithë punës që ai bën dhe askush nuk flet për këtë. Dhe Lamine ka pasur vështirësi sepse u trajtua padrejtësisht dhe ai ka treguar forcë dhe pjekuri për të kapërcyer atë situatë në moshën 18 vjeçare”.
De la Fuente përsëriti gjithashtu ambicien e Spanjës përpara Kupës së Botës 2026, duke përqafuar statusin e tyre si pretendentë.
"Është krenari që ata thonë se jemi të aftë të fitojmë Kupën e Botës dhe ne ndihemi të aftë ta fitojmë Kupën e Botës. Diapazoni për të fituar është i gjerë: Argjentina, Brazili, Anglia, Franca, Portugalia, Senegali, Maroku... Dhe ne jemi midis tyre", përfundoi trajneri spanjoll. /Telegrafi/