Yamal dhe Cubarsi në prag të historisë në Kupën e Botës në finalen e Spanjës kundër Argjentinës
Yjet e Barcelonës, Lamine Yamal dhe Pau Cubarsi, janë në prag të shkrimit të historisë në Kupën e Botës përpara finales të së dielës në New York.
Nëse ata luajnë për Spanjën, të diplomuarit e La Masias do të bëhen lojtari i tretë dhe i katërt më i ri që ka luajtur ndonjëherë në një finale të Kupës së Botës.
Yamal, 19 vjeç e gjashtë ditë, pritet të eklipsojë renditjen e Kylian Mbappes, duke mbetur vetëm pas legjendave të futbollit Pele dhe Giuseppe Bergomi.
Numri 10 i Barcelonës ka qenë një pjesë e domosdoshme e garës së Spanjës në turne, duke qenë titullar thuajse në çdo ndeshje deri më tani.
Njëkohësisht, mbrojtësi 19-vjeçar, Pau Cubarsi, është gjithashtu gati për ta tejkaluar Mbappen.
Cubarsi ka luajtur çdo minutë të turneut nën drejtimin e Luis de la Fuentes, duke udhëhequr një mbrojtje që ka pësuar vetëm një gol.
Një fitore do t'i bënte dyshen lojtarët e tretë dhe të katërt më të rinj që e ngrenë ndonjëherë trofeun. /Telegrafi/