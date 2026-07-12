Xhaka pas eliminimit nga Argjentina: Kartoni i kuq ndryshoi gjithçka, është e dhimbshme
Granit Xhaka ka vlerësuar paraqitjen e bashkëlojtarëve të tij, pavarësisht eliminimit të Zvicrës nga Kupa e Botës pas humbjes 3-1 ndaj Argjentinës në çerekfinale.
Kampionët në fuqi kaluan në epërsi përmes Alexis Mac Allister, por Zvicra reagoi dhe barazoi shifrat me Dan Ndoye, duke e dërguar ndeshjen në vazhdime.
Situata u komplikua për zviceranët pas përjashtimit me karton të kuq të Breel Embolo në kohën e rregullt, çka i lejoi Argjentinës të merrte kontrollin e lojës.
Megjithatë, rezistenca e Zvicrës u thye vetëm në minutën e 122-të, kur Julian Alvarez shënoi një gol spektakolar.
Pak çaste më vonë, Lautaro Martinez vulosi fitoren 3-1 pas një kundërsulmi të shpejtë, duke i siguruar Argjentinës një vend në gjysmëfinale.
Pavarësisht humbjes, kapiteni i Zvicrës ishte pozitiv për mënyrën se si skuadra e tij u paraqit ndaj një prej favoritëve kryesorë të turneut.
“Besoj se patëm një fillim të mirë. U dhamë atyre një goditje nga këndi dhe pas kësaj, sipas mendimit tim, në fushë ekzistonte vetëm Zvicra”.
“Pjesa e dytë ishte e jona. E dinim se mund të merrnim më shumë rreziqe hap pas hapi dhe këtë e bëmë”, tha Xhaka.
Mesfushori vlerësoi gjithashtu energjinë dhe besimin që tregoi skuadra gjatë 120 minutave.
“Në fushë u ndjemë shumë mirë. Kishim më shumë energji dhe më shumë besim”, shtoi ai.
Kartoni i kuq ndryshoi gjithçka
Momenti vendimtar i ndeshjes ishte përjashtimi i Embolos në minutën e 72-të.
Fillimisht, gjyqtari Joao Pedro Silva Pinheiro akordoi faull për Zvicrën, por pas ndërhyrjes së VAR-it vendimi u ndryshua dhe sulmuesi zviceran u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë për simulim.
Sipas Xhakës, ky episod ndikoi drejtpërdrejt në rrjedhën e lojës.
“Kartoni i kuq ndryshoi gjithçka. Ndryshoi planin tonë të lojës dhe nëse duhet të humbasësh për shkak të një vendimi të gjyqtarit, është e dhimbshme”, deklaroi Xhaka.
Pas mbetjes me një lojtar më pak, Zvicra u detyrua të mbrohej ndaj presionit të vazhdueshëm të Argjentinës, e cila në fund arriti të gjente golat vendimtarë.
“Nëse zhgënjehesh pas një ndeshjeje ndaj Argjentinës, tregon mentalitet”.
Në fund të ndeshjes, zhgënjimi në kampin zviceran ishte i madh, por Xhaka theksoi se kjo paraqitje tregon karakterin e skuadrës.
“Dhoma e zhveshjes ishte shumë e qetë dhe të gjithë ishin të zhgënjyer. Por nëse je i zhgënjyer pas një ndeshjeje kundër kësaj Argjentine, kjo tregon mentalitet të madh”, tha ai.
Për Argjentinën, ëndrra për të mbrojtur trofeun e Kupës së Botës vazhdon, pasi në gjysmëfinale do të përballet me Anglinë.
Ndërkohë, për Zvicrën turneu ka përfunduar, por skuadra e Xhakës arriti rezultatin më të mirë në Botëror që nga viti 1954. /Telegrafi/