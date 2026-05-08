Xabi Alonso shfaqet si favorit për drejtimin e klubit londinez
Chelsea ka nisur kërkimin për një trajner të ri me synimin për të riformatuar projektin e saj sportiv pas një periudhe të karakterizuar nga paqëndrueshmëria.
Klubi londinez dëshiron të bëjë një hap të qartë përpara dhe po synon një profil që kombinon energjinë e re, idetë e qarta dhe aftësitë e lidershipit.
Në këtë kontekst, emri që ka marrë më shumë peshë në orët e fundit është ai i Xabi Alonsos, i cili shihet si kandidati kryesor për të marrë drejtimin e skuadrës në Stamford Bridge, në atë që mund të jetë një nga lëvizjet më të rëndësishme të verës.
Alonso ka treguar një stil loje të qartë, të bazuar në kontrollin e topit, presionin e organizuar dhe fleksibilitetin taktik, ndërsa aftësia e tij për të zhvilluar lojtarët e rinj dhe për të rritur performancën kolektive është vlerësuar gjerësisht.
Megjithatë, periudha e tij e mëparshme në Real Madrid nuk rezultoi ashtu siç ishte parashikuar, pasi mungesa e vazhdimësisë dhe besimit nuk i lejoi të zhvillonte plotësisht idetë e tij, duke lënë përshtypjen e një eksperience të papërfunduar.
Nga ana tjetër, Chelsea ndodhet në një moment kyç të rindërtimit të saj. Pas disa sezonesh me investime të mëdha, por pa rezultatet e pritshme, klubi ka nevojë për një ndryshim drejtimi që shkon përtej merkatos së lojtarëve.
Drejtuesit kërkojnë një trajner që mund të udhëheqë një projekt afatmesëm, me hapësirë për ndërtim dhe zhvillim të një identiteti të qartë loje. Në këtë kuadër, Xabi Alonso përputhet me profilin e kërkuar.
Skuadra aktuale e Chelseat përbëhet nga shumë talente të rinj, por ka nevojë për një figurë që të vendosë organizim në lojë dhe t’i japë koherencë projektit.
Liga Premier, ndërkohë, kërkon përshtatje të shpejtë dhe aftësi të larta menaxheriale, duke e bërë sfidën të vështirë, por njëkohësisht edhe shumë tërheqëse.
Për Xabi Alonson, një kalim te Chelsea do të përfaqësonte një mundësi të rëndësishme në karrierë. Pas eksperiencës në Gjermani dhe periudhës së tij të mëparshme në Spanjë, ai kërkon një ambient ku mund të punojë me stabilitet dhe mbështetje.
Projekti londinez ofron pikërisht këtë, së bashku me burime të mëdha dhe mundësinë për të ndërtuar një skuadër sipas vizionit të tij, ndërsa Liga Premier i ofron një platformë elitare në futbollin botëror.
Negociatat pritet të zhvillohen në javët në vijim, megjithëse Chelsea ka edhe alternativa të tjera në listë. Megjithatë, brenda klubit thuhet se ekziston një prirje e qartë për të zgjedhur trajnerin spanjoll si opsionin kryesor.
Verës i mbetet të vendosë përfundimisht të ardhmen e stolit së Chelseat, një vendim që pritet të ketë ndikim të madh në drejtimin e projektit dhe në planifikimin e skuadrës.
Në një situatë sfiduese, zgjedhja e trajnerit të duhur mbetet vendimtare, ndërsa Xabi Alonso shihet si një emër që kombinon ambicien, talentin dhe dëshirën për të provuar veten në një nivel më të lartë të futbollit evropian. /Telegrafi/