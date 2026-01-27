Xabi Alonso planifikon largimin e pesë yjeve të Liverpoolit nëse merr drejtimin e klubit
Xabi Alonso mund të sjellë ndryshime të mëdha te Liverpooli nëse emërohet trajner i ri i klubit, me spanjollin që raportohet se është i gatshëm të sakrifikojë disa emra të mëdhenj për të rindërtuar skuadrën sipas vizionit të tij.
Sipas një raportimi nga Fichajes, Alonso ka identifikuar pesë lojtarë të Liverpoolit të cilët do të ishin të disponueshëm për shitje në të ardhmen e afërt, në mënyrë që klubi të gjenerojë fonde për afrime të rëndësishme gjatë afatit kalimtar të verës.
Në repartin defensiv, Alonso thuhet se është i gatshëm të lejojë largimin e Ibrahima Konate, i cili do të mbetej lojtar i lirë pas skadimit të kontratës së tij këtë verë.
Francezi ka qenë objekt kritikash të shumta gjatë sezonit aktual, pavarësisht se më herët ishte lidhur me klube si Real Madridi dhe Paris Saint-Germain.
Surpriza më e madhe pritet të vijë në mesfushë. Alonso raportohet se është i gatshëm të heqë dorë nga Alexis Mac Allister dhe Ryan Gravenberch, dy lojtarë me kontratë deri në vitin 2028.
Të dy kanë pasur vështirësi për të gjetur formën e tyre më të mirë këtë sezon, por largimi i tyre do të ishte i papritur, duke pasur parasysh rolin kyç që luajtën në sezonin e kaluar, kur Liverpooli fitoi titullin.
Në repartin ofensiv, Cody Gakpo është një tjetër emër që mund të largohet nëse Alonso merr drejtimin e ekipit.
Vendimi pritet të mirëpritet nga një pjesë e tifozëve, të cilët kanë shprehur pakënaqësi për aktivizimin e vazhdueshëm të holandezit, pavarësisht paraqitjeve jo bindëse.
Ndërkohë, largimi më i bujshëm mund të jetë ai i Mohamed Salah. Legjenda e Liverpoolit raportohet se po shqyrton mundësinë për t’i dhënë fund aventurës së tij në “Anfield” pas nëntë vitesh, ndërsa Alonso thuhet se është i hapur për shitjen e egjiptianit.
Si zëvendësues ideal për 33-vjeçarin, në radarët e klubit përmendet Michael Olise.
Nëse këto zhvillime realizohen, Liverpooli mund të përballet me një transformim të thellë në përbërje, duke sinjalizuar fillimin e një epoke të re nën drejtimin e mundshëm të Xabi Alonsos./Telegrafi/