Wembley ndryshon rregullat për koncertin e Harry Styles për shkak të vapës ekstreme
Stadiumi Wembley ka konfirmuar një rregull të ri për mijëra fansa që do të ndjekin koncertin e Harry Styles sonte.
Ish-anëtari i grupit One Direction pritet të vazhdojë rezidencën e tij rekordthyese “Together, Together” në stadium, me pjesëmarrjen e këngëtares Shania Twain si artiste mbështetëse.
Ndryshimi i rregullit vjen në një kohë kur temperaturat në kryeqytetin britanik po rriten ndjeshëm, me termometrin që pritet të kalojë 30°C.
Në një deklaratë, zyrtarët e Wembley-t njoftuan se politika e zakonshme për shishet e ujit do të lehtësohet për koncertin e kësaj mbrëmjeje.
Megjithëse zakonisht shishet metalike nuk lejohen brenda stadiumit, sonte të pranishmit do të mund të sjellin shishe uji metalike ose prej plastike të fortë. Këto do të mund të mbushen në stacionet falas të rimbushjes me ujë, të cilat do të jenë të disponueshme në të gjithë stadiumin me kapacitet prej 90,000 vendesh.
Gjithashtu, lejohen edhe shishet bosh prej plastike të butë deri në 500 ml, ndërsa çmimi i ujit të ambalazhuar që shitet në të gjitha baret e stadiumit do të ulet me 50%.
Brenda stadiumit do të ketë pika falas për furnizim me ujë, si dhe krem kundër diellit falas për spektatorët.
Tifozët janë këshilluar të qëndrojnë të hidratuar, të bëjnë pushime në zona me hije, të përdorin krem mbrojtës nga dielli, të veshin rroba të lehta dhe që lejojnë qarkullimin e ajrit, si dhe të shmangin ardhjen shumë herët në stadium.
Ky paralajmërim vjen ndërsa Londra po përballet me temperatura ekstreme këtë javë, me vlera që parashikohet të arrijnë mesin e 30 gradë Celsius të martën.
Po ashtu, një paralajmërim i kuq për vapë ekstreme nga Shërbimi Meteorologjik Britanik (Met Office) do të jetë në fuqi nga mëngjesi i së mërkurës deri të enjten në mbrëmje.
Rezidenca e Harry Styles në Wembley nisi më 12 qershor dhe do të vazhdojë deri në korrik.
Datat e mbetura të koncerteve të tij në Londër, pas koncertit të sonte, janë: 26, 27 dhe 29 qershor, si dhe 1, 3 dhe 4 korrik.