Vlera e Lewis Hamilton dhe Kim Kardashian: Sa i pasur është çifti i ri?
Spekulimet për një lidhje të mundshme mes Lewis Hamilton dhe Kim Kardashian kanë tërhequr një vëmendje të madhe globale, duke kaluar kufijtë e thashethemeve të zakonshme për famën dhe duke u përqendruar edhe tek ndikimi dhe pasuria që secili prej tyre përfaqëson.
Edhe pse asnjëri nuk e ka konfirmuar publikisht marrëdhënien, dhe Hamilton ka treguar gjithmonë preferencë për privatësi në jetën e tij personale, shfaqjet e tyre së bashku dhe udhëtimet e përbashkëta kanë nxitur kureshtje të madhe nga publiku dhe mediat.
Hamilton, shtatë herë kampion bote në Formula 1, ka ndërtuar një karrierë dhe pasuri të jashtëzakonshme përmes kontratave, bonuseve dhe sponsorizimeve.
Lewis Hamilton just dropped his “TOKYO DRIFT VOL.” video — and fans quickly noticed a surprise cameo at the end from Kim Kardashian.
Looks like whatever's been going on between the two might not be so low-key anymore 👀
— HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) April 6, 2026
Vlera e tij neto vlerësohet rreth 265 milionë euro, ndërsa të ardhurat e tij vjetore e rendisin mes pilotëve më të paguar në sport, bashkë me konkurrentë si Max Verstappen.
Përveç karrierës në pistë, Hamilton ka zgjeruar investimet e tij në modë, media, projekte për qëndrueshmëri dhe prodhim filmi, ndërsa portofoli i tij i pasurive të paluajtshme përfshin prona në vende të ndryshme, duke pasqyruar një qasje të diversifikuar ndaj pasurisë.
Nga ana tjetër, Kim Kardashian përfaqëson fuqinë e famës të kthyer në biznes. Me një pasuri neto të vlerësuar rreth 1.86 miliardë euro, ajo është një nga figurat më të suksesshme në botë.
Shumica e pasurisë së saj lidhet me markën 'Skims', e cila është zhvilluar në një biznes miliardësh, ndërsa të ardhurat e saj nga sponsorizimet, licencimi dhe mediat sociale arrijnë dhjetëra miliona euro çdo vit.
Lewis dhe Kim
Kardashian ka ndryshuar mënyrën se si funksionon 'branding'-u i famës në epokën digjitale, duke kthyer dukshmërinë personale në sukses komercial të qëndrueshëm.
Së bashku, dyshja përbën një kombinim të fuqishëm, ku pasuria e përbashkët e tyre tejkalon rreth 2.125 miliardë euro.
Por rëndësia nuk qëndron vetëm tek numrat. Ajo pasqyron bashkimin e dy botëve me ndikim global – sporti dhe argëtimi – secili me audiencën dhe ndikimin e vet.
Kjo përputhje e bën çiftin një fenomen që rezonon me publikun më gjerë, jo vetëm me fansat e Formula 1 apo me ata të argëtimit.
Ndërsa nuk dihet nëse marrëdhënia do të zhvillohet më tej, fakti që ka tërhequr kaq shumë vëmendje tregon sesi ata ndërthuren mes suksesit profesional, pasurisë dhe jetës private, duke krijuar një interes global që shkon përtej thjesht lajmeve të famës. /Telegrafi/