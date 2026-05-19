Arrestohet djali i themeluesit të brendit Mango, dyshohet për vrasjen e të atit
Policia në Kataluni ka arrestuar djalin e Isak Andic, themeluesit të zinxhirit të modës Mango, dhe po e merr në pyetje në lidhje me vdekjen e babait të tij në malet pranë Barcelonës rreth 18 muaj më parë.
Andic, i cili ishte 71 vjeç, vdiq në dhjetor të vitit 2024 pasi dyshohet se ra rreth 100 metra në një humnerë gjatë një ecjeje malore në Montserrat së bashku me djalin e tij, Jonathan. Vdekja e tij nxiti reagime dhe homazhe nga politikanë, gazetarë dhe bota e modës.
Megjithëse një hetim fillestar nga policia katalanase, Mossos d'Esquadra, e kishte konsideruar ngjarjen si aksident, oficerë policie dhe burime gjyqësore i thanë gazetave El País dhe La Vanguardia vitin e kaluar se çështja po trajtohej si një vrasje e mundshme.
Të martën, Mossos d'Esquadra njoftoi se Jonathan Andic, i cili tani është nënkryetar i bordit të Mango-s, ishte arrestuar. Një zëdhënës i familjes konfirmoi se ai po merrej në pyetje lidhur me vdekjen e të atit.
“Bashkëpunimi ka qenë dhe do të mbetet i plotë,” tha zëdhënësi, duke shtuar se familja ka besim në pafajësinë e Jonathan Andic.
El País raportoi vitin e kaluar se policia nuk kishte gjetur prova të drejtpërdrejta ose përfundimtare për të shpjeguar se çfarë kishte ndodhur në humnerë, por kishte “hasur në një sërë indiciesh që, të marra së bashku, i kishin larguar hetuesit nga ideja e një aksidenti të thjeshtë dhe i kishin orientuar drejt mundësisë së një vrasjeje”.
La Vanguardia raportoi se gjyqtari që po mbikëqyrte çështjen ndryshoi statusin zyrtar të Jonathan Andic nga dëshmitar në i dyshuar i mundshëm në shtator të vitit të kaluar.
Familja Andic publikoi një deklaratë për mediat në atë kohë, ku thuhej:
“Familja Andic nuk ka komentuar dhe nuk do të komentojë mbi vdekjen e Isak Andic gjatë gjithë këtyre muajve.
Megjithatë, ajo dëshiron të tregojë respekt për hetimet që po vazhdojnë dhe do të vazhdojë të bashkëpunojë me autoritetet përkatëse, ashtu siç ka bërë deri më tani. Familja është gjithashtu e bindur se ky proces do të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur dhe se pafajësia e Jonathan Andic do të vërtetohet.”
Isak Andic, i cili lindi në një familje hebraike sefardike në Stamboll në vitin 1953, emigroi në Kataluni me familjarët e tij në fund të viteve 1960 dhe filloi të shiste bluza për shokët e tij të shkollës së mesme.