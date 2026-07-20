Vinicius Junior i vendos kushte Real Madridit, refuzon takimin derisa të përmirësohet oferta
Bisedimet për rinovimin e kontratës së Vinicius Junior me Real Madridin kanë hyrë sërish në një ngërç, pasi përfaqësuesit e sulmuesit brazilian kanë refuzuar të rikthehen në tryezën e negociatave derisa klubi t'u paraqesë një ofertë financiare më të mirë.
Palët dukeshin pranë një marrëveshjeje përpara se Viniciusi të nisej për pushimet pas përfundimit të sezonit, por negociatat kanë ngecur edhe një herë për shkak të mospajtimeve rreth pagës së lojtarit.
Sipas gazetarit Ramon Alvarez, kampi i Viniciusit është gjithnjë e më i pakënaqur me spekulimet që kanë qarkulluar në media për ecurinë e bisedimeve, duke këmbëngulur se javët e fundit nuk është zhvilluar asnjë takim zyrtar, ndonëse raportimet kanë sugjeruar të kundërtën.
Përfaqësuesit e brazilianit nuk janë të kënaqur me mënyrën se si është paraqitur situata në publik dhe kanë vendosur të mos zhvillojnë më takime me drejtuesit madrilenë derisa klubi të përmirësojë ofertën e tij.
Aktualisht, Real Madridi raportohet se i ka ofruar Viniciusit një pagë prej rreth 20 milionë eurosh në sezon, por lojtari kërkon të trajtohet financiarisht njësoj si Kylian Mbappe, i cili vazhdon të jetë futbollisti më i paguar në skuadër.
Për të arritur një marrëveshje, drejtuesit e "Los Blancos" do të duhet të rrisin ofertën aktuale me rreth 25 deri në 50 për qind.
Kampi i Viniciusit thuhet se kërkon një shtesë prej 6 deri në 10 milionë eurosh në vit.
Sipas raportimeve, klubi nuk dëshiron të thyejë strukturën e vendosur financiare dhe madje ka lënë të kuptohet se do të ishte i gatshëm të shqyrtonte shitjen e 26-vjeçarit gjatë kësaj vere nëse nuk arrihet një marrëveshje.
Ndërkohë, pasiguria rreth së ardhmes së Viniciusit ka shtuar edhe dilemat brenda klubit për funksionimin e repartit ofensiv në planin afatgjatë.
Po sipas Ramon Alvarez, në Valdebebas po shtohen dyshimet nëse treshja Vinicius Junior, Kylian Mbappe dhe Jude Bellingham mund të funksionojë në mënyrë efektive së bashku, pavarësisht cilësive të jashtëzakonshme individuale.
Real Madridi e mbylli edhe sezonin e fundit pa fituar trofe madhor, ndërsa të tre yjet shkëlqyen me kombëtaret e tyre në Kupën e Botës 2026.
Mbappe e përfundoi turneun si golashënuesi më i mirë dhe fitoi "Topin e Bronztë", Bellingham udhëhoqi Anglinë drejt vendit të tretë, ndërsa Viniciusi ishte një nga lojtarët më të spikatur të Brazilit deri në eliminimin e "Seleçaos".
Pavarësisht paraqitjeve të tyre individuale, drejtuesit madrilenë besohet se nuk janë të bindur se cilësitë e tre yjeve janë shndërruar në një repart sulmues të balancuar dhe koheziv, duke ngritur pikëpyetje të reja mbi projektin afatgjatë të klubit. /Telegrafi/