Vetura elektrike më e përballueshme e Nissan është shtyrë për një kohë të pacaktuar
Nissan Leaf është tashmë një automjet elektrik i shkëlqyer dhe i përballueshëm.
Me një çmim fillestar prej 29,990 dollarësh para tarifave të destinacionit dhe deri në 303 milje autonomi në atë konfigurim, ishte një vlerë mjaft e mirë për të fituar çmimin vetura elektrike e vitit 2026.
Por gjërat supozohej të bëheshin edhe më mirë këtë vit, me lansimin e një versioni më të lirë dhe me bateri më të vogël. Kjo nuk do të ndodhë, transmeton Telegrafi.
Nissan konfirmoi për InsideEVs të premten se Leaf S i nivelit fillestar, me baterinë e tij më të rregullt prej 52 kilovatësh dhe sistemin e transmisionit më pak të fuqishëm prej 174 kuajsh, nuk do të dalë këtë vit.
Nissan nuk i ndau kurrë çmimet për modelin, por ka të ngjarë të kishte qenë më i lirë se Chevrolet Bolt i vitit 2027 (me 28,995 dollarë) për t'u bërë automjeti elektrik më i lirë i ri në Amerikë.
Tani, falë "peizazhit në zhvillim të automjeteve elektrike", ai përballet me një të ardhme të pasigurt.
“Nissan vlerëson vazhdimisht trendet e tregut, preferencat e klientëve dhe peizazhin në zhvillim të automjeteve elektrike për të siguruar që po i përqendrojmë burimet tona aty ku ato krijojnë vlerën më të madhe. Si pjesë e këtij procesi, ne kemi vendosur të mos e prezantojmë variantin me bateri më të vogël të Nissan LEAF 2026 në SHBA këtë vit modeli”, tha Dominic Vizor, drejtori i komunikimeve të produkteve të kompanisë për SHBA-në.
“Ne mbetemi të përkushtuar për të ofruar produktet e duhura në kohën e duhur dhe do të vazhdojmë të vlerësojmë konfigurimet e ardhshme të baterive bazuar në kërkesën e klientëve dhe nevojat e segmentit”, shtoi ai.
Kompania nuk është zotuar për një afat kohor për prezantimin e tij, duke konfirmuar vetëm se nuk do të arrijë për vitin e modelit 2026.
Nëse arrin për vitin e modelit 27, mund ta presim në shitje në fund të vjeshtës, por edhe kjo mbetet një pikëpyetje.
Nuk është anuluar, konfirmoi Vizor, por me një afat kohor kaq të paqartë, kjo mund të ndodhë ende para se të arrijë. /Telegrafi/