Volkswagen ka prezantuar modelin e ri elektrik ID. Polo
Volkswagen ka prezantuar modelin e ri elektrik ID. Polo, i cili shënon kalimin e plotë të emrit të njohur Polo drejt një gjenerate të re elektrike.
Makina është ndërtuar mbi platformën MEB+ dhe ofron deri në 283 milje (455 km) autonomi me një karikim të vetëm, në varësi të versionit.
Çmimi fillestar në Gjermani nis nga rreth 24,995 euro, duke e pozicionuar si një nga EV-të më të përballueshme në treg.
ID. Polo vjen me tre nivele fuqie, ku versioni më i fortë arrin deri në 208 kuaj fuqi dhe karikim të shpejtë në rreth 24 minuta.
Brendësia përfshin ekran digjital, ekran qendror të madh dhe disa funksione fizike për kontroll më të thjeshtë.
Volkswagen synon që ky model të ruajë praktikën e Polo-s klasike, duke e kombinuar me teknologjinë moderne elektrike. /Telegrafi/