Ndërron jetë Arsim Zekolli
Mengjesin e hershëm të së hënsës, në moshën 60 vjeçare ka ndërruar jetë analisti politik Arsim Zekolli.
Lajmin e hidhur e ka bërë të ditur vëllai i tij, dr.Shefqet Zekolli, përmes një njoftimi publik në rrjetet sociale, ku informon familjarët, miqtë dhe dashamirët për humbjen e të afërmit të tyre.
“Me dhimbje të thellë dhe me pikëllim të madh ju informojmë se sot, më 8 qershor 2026, në orët e hershme të mëngjesit, pa pritur ndërroi jetë vëllai ynë, Arsim Sulejman Zekolli (1966-2026)”, thuhet në njoftim.
Sipas familjes, ceremonia e varrimit do të mbahet sot në ora 18:00 në varrezat e fshatit Bllacë.
Arsim Zekolli ka qenë ambasador i Maqedonisë së Veriut në organizatën e OSBE-së në Vjenë, ndërkohë që njihet për analist i çështjeve politike si në Maqedoni, ashtu edhe më gjerë.