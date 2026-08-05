LSDM: Spitali i Gostivarit nuk ka kapacitete për tu përballur me epideminë, po i dërgon pacientët në Tetovë
LSDM akuzoi sistemin e kujdesit shëndetësor në Gostivar se nuk ka kapacitet të mjaftueshëm për t'u përballur me epideminë e shkaktuar nga uji i ndotur dhe se spitali ka vetëm një specialist të sëmundjeve infektive, katër banorë dhe dermatologë në detyrë.
Nga LSDM pretendojnë se për shkak të situatës, pacientët nga Gostivari po transferohen në Tetovë për trajtim dhe akuzon Qeverinë për trajtimin joadekuat të krizës.
Në deklaratë thuhet se ende nuk ka asnjë dokument zyrtar që konfirmon se uji është teknikisht i rregullt, ndërsa prania e baktereve në sistemin e furnizimit me ujë është konfirmuar.
LSDM kritikon gjithashtu apelin e ministrit Pançe Toshkovski drejtuar qytetarëve për të shkarkuar ujin nga rubinetet, si dhe njoftimin për analiza të reja të ujit.
Nga atje vlerësojnë se situata në Gostivar përfaqëson një "kolaps të plotë të përgjegjësisë" dhe akuzon Qeverinë se nuk po i përgjigjet në mënyrë adekuate krizës.