Range Rover SV Ultra i ri është vetura më luksoze, më e përparuar dhe më ekskluzive e markës ndonjëherë
Për syrin e patrajnuar, ky mund të duket si çdo Range Rover i zakonshëm, por në fakt është SUV-i më luksoz, më i përparuar dhe më ekskluziv që ka mbajtur ndonjëherë emrin e ‘shenjtë’.
Ky është Range Rover SV Ultra i ri dhe është krijuar për të qenë asgjë më pak se i shkëlqyer, transmeton Telegrafi.
E re për SV Ultra është ngjyra e tij ekskluzive Titan Silver që supozohet të krijojë një përfundim pothuajse metalik të lëngshëm.
Kjo falë një formule të specializuar që përfshin fije alumini të vërteta dhe asaj që Range Rover e përshkruan fshehurazi si 'teknologji të përparuar pigmenti' që krijon cilësinë si pasqyrë.
Ngjyra e shndritshme plotësohet nga detajet Satin Platinum Atlas dhe Silver Chrome, ndërkohë që fellnet prej aliazhi 23 inç janë të përfunduara me futje Satin Platinum dhe kapele të reja qendrore të Range Rover.
Brenda, SV Ultra paraqet materialin miqësor ndaj veganëve të markës britanike 'Ultrafabrics' në një skemë ngjyrash ekskluzive dy-tonëshe Orchid White dhe Cinder Grey.
Ka modele të reja të ndërlikuara mozaiku të krijuara me laser në ulëse - e para për Range Rover.
Pikat e tjera kryesore përfshijnë një selektor marshësh qeramik dhe veshje druri palme prej ratani në derën elektrike të frigoriferit, tavolinën e klubit që hapet elektrikisht në pjesën e pasme dhe gjetkë në të gjithë kabinën.
Ky përfundim druri përdor një teknikë të veçantë të patentuar për të ruajtur karakteristikat natyrore dhe është përfunduar me një ton më të ndritshëm për t'i dhënë brendësisë së SV Ultra një atmosferë më bashkëkohore.
E gjithë kjo tingëllon shumë bukur, por pjesa e rezistencës është stereo. Kjo shënon herën e parë që teknologjia e zërit elektrostatik është paraqitur ndonjëherë në një makinë, "duke transformuar kabinën në një sallë koncertesh" sipas Land Rover.
Në vend të altoparlantëve tradicionalë, sistemi i ri i zërit elektrostatik SV përdor 21 transducerë të lehtë që janë projektuar për të ofruar tingull me besnikëri të lartë, qartësi të jashtëzakonshme dhe shtrembërim të ulët.
Ose siç e thotë prodhuesi, ato sigurojnë që "çdo notë harmonike dhe detaj i qartë e vendosin banakun në zemër të çdo shfaqjeje, duke riprodhuar muzikën me besnikëri ashtu siç e ka menduar artisti".
Tingulli në secilin prej këtyre altoparlantëve elektrostatikë gjenerohet nga një membranë ultra e lehtë që është vetëm 1 mm e trashë dhe përgjigjet deri në 1,000 herë më shpejt se një altoparlant tradicional për të krijuar një përvojë audio gjithëpërfshirëse me cilësi studioje.
21 altoparlantët elektrostatikë janë të integruar brenda mbështetëseve të kokës, mbështetëseve të ulëseve dhe vendndodhjeve ekzistuese të altoparlantëve të ridizajnuar - duke përfshirë ato në pjesën e sipërme.
Ky sistem i ri zanor kërkon deri në 90 përqind më pak energji dhe është 90 përqind më i lehtë se sistemi i altoparlantëve me spirale që zëvendëson. Plus, nuk përdor elementë të rrallë të tokës. Në vend të kësaj, është ndërtuar nga 100 përqind materiale të riciklueshme.
Range Rover SV Ultra i ri është i disponueshëm për porosi tani me një zgjedhje midis motorëve P550e plug-in hibrid dhe P540 V8, dhe një version plotësisht elektrik do të vijë më vonë këtë vit. Megjithatë, kur themi se është i disponueshëm për porosi, është vetëm me ftesë.
Për ata që nuk janë në listën e klientëve të veçantë të markës britanike, ekziston edhe një Range Rover Westminster Edition i ri i cili është në shitje tani dhe mund të blihet nga kushdo. Për sa kohë që kanë të paktën 130,000 euro për të shpenzuar.
Westminster Edition është një nga katër Range Rover-at e edicionit special të frymëzuar nga kryeqyteti britanik dhe supozohet të mishërojë "trashëgiminë e lidershipit shembullor" të SUV-it dhe të krijojë një ndjenjë "elegance të përjetshme dhe luks të shtuar", të cilat të gjitha tingëllojnë shumë bukur.
Ka një paletë të kuruar posaçërisht me ngjyra metalike premium, logo ekskluzive dhe fellne 22-inç të kthyera në ngjyrë diamanti, ndërkohë që kabina paraqet veshje natyrale të zezë me thupër me një zbukurim 10-vijash - një referencë delikate për 10 Downing Street, selinë e pushtetit në Westminster dhe Britani.
Gjithashtu në bord është një çati panoramike rrëshqitëse dhe audio opsionale Meridian 3D. Pastaj, për sa i përket motorëve të fuqisë, ekziston motori D300 me naftë, P380 me benzinë ose P460e hibrid elektrik plug-in për të zgjedhur. /Telegrafi/