BYD po flet me Stellantis dhe të tjerë “për të marrë përsipër” fabrikat e tyre evropiane
Gjigandi kinez i automjeteve elektrike BYD thuhet se po bisedon me prodhuesin e Jeep, Stellantis, dhe prodhues të tjerë makinash për marrjen e fabrikave të tyre në Evropë, si pjesë e zgjerimit të saj ndërkombëtar, raportoi Bloomberg News të mërkurën, duke cituar një drejtues të lartë.
Bisedimet vijnë disa javë pasi Stellantis tronditi investitorët me një zbritje prej 22 miliardë eurosh (gati 25.8 miliardë dollarë) në operacionet e saj të automjeteve elektrike, duke thënë se kishte mbivlerësuar kërkesën për makina me energji të pastër.
"Ne po flasim jo vetëm me Stellantis, por po flasim edhe me kompani të tjera", ka thënë Stella Li, nënkryetare e BYD përgjegjëse për operacionet ndërkombëtare, në margjinat e një konference automobilistike në Londër.
"Ne po kërkojmë çdo fabrikë të disponueshme në Evropë sepse duam të shfrytëzojmë këtë lloj kapaciteti të lirë", tha ajo.
BYD vitin e kaluar u bë shitësi më i madh në botë i automjeteve elektrike, por fitimet e saj kanë rënë për shkak të kërkesës së dobët vendase, duke e çuar atë të kërkojë tregje më të mëdha jashtë shtetit.
Stellantis njoftoi javën e kaluar se po shqyrtonte shitjen e një fabrike “të nën-shfrytëzuar” në Spanjë te partneri i saj kinez i sipërmarrjes së përbashkët Leapmotor.
Stellantis, grupi franko-italian, markat e të cilit përfshijnë gjithashtu Peugeot dhe Fiat, nuk komentoi menjëherë kur u pyet për raportin nga Agence France-Presse (AFP).
Siç theksojnë mediat, tregu evropian i makinave nuk është rikuperuar plotësisht nga rënia e pandemisë COVID-19 dhe fabrikat e tyre po funksionojnë mesatarisht vetëm me gjysmën e kapacitetit.
Ata gjithashtu përballen me një sulm nga prodhuesit kinezë të makinave, aftësitë teknike që po përparojnë me shpejtësi dhe kostot e ulëta të prodhimit të të cilëve paraqesin rreziqe të mëdha për rivalët globalë.
Li tha gjithashtu se BYD po shqyrton mundësinë e rrëmbimit të markave të trashëguara në Evropë që po përballen me vështirësi, duke përmendur markën luksoze Maserati të Stellantis si "shumë interesante". /Telegrafi/