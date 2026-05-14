Ford Mustang GTD është bërë enkas për Amerikën
Para se Ford të fillonte të shpërndante Mustang GTD, prodhuesi i makinave nxori një edicion special të quajtur Spirit of America.
Ishte vetëm një paketë pamjeje me disa detaje të kuqe, të bardha dhe kaltra, transmeton Telegrafi.
Tani, megjithatë, prodhuesi i makinave po përgatitet të lansojë një version të ri të makinës për të festuar 250-vjetorin e Amerikës.
Mustang GTD Spirit of America i përditësuar vazhdon të ketë karrocerinë Performance White, por Ford e thekson atë me një ngjyrosje asimetrike, i vetmi ndryshim i dukshëm.
Sipas Blue Oval, modeli i zhvendosur "riinterpreton shiritin ikonik të trefishtë të Mustang".
Pllakat e spoilerit dhe pasqyrat anësore janë të lyera me të kuqe, ndërsa pjesa e pasme e spoilerit thotë Mustang me shkronja të mëdha të bardha, njësoj si Spirit of America i parë.
Ford nuk ofroi foto të brendshme, kështu që dyshohet se prodhuesi i makinave bëri ndonjë ndryshim domethënës - detajet e titaniumit të printuara në 3D janë ende këtu.
Ashtu si më parë, Mustang GTD Spirit of America 2.0 është një paketë pamjeje. Motori V8 me 5.2 litra me superkarikues prodhon të njëjtat 815 kuaj fuqi dhe 664 nm çift rrotullues. i aftë të arrijë 202 milje në orë.
Makina vjen me Paketën e Performancës së GTD-së, e cila përmirëson aerodinamikën dhe peshën e saj. Ajo shton plane zhytjeje, një ndarës më të madh dhe flapa poshtë makinës.
Nëse dëshironi një, mund të aplikoni këtu. Aplikimi online mbyllet më 18 maj 2026, në orën 23:59. /Telegrafi/