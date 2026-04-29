Porsche 911 GT3 i ardhshëm mund të ketë turbo
Motorët me aspirim natyral janë në një lloj vdekjeje në Evropë, dhe kjo nuk është domosdoshmërisht sepse kjo është ajo që donin prodhuesit e automjeteve.
Shtytja e vazhdueshme e BE-së për automjete që konsumojnë më pak karburant dhe lëshojnë më pak emetime CO2, ka ndikuar drejtpërdrejt në disponueshmërinë e modeleve të prodhimit të mundësuar nga motorët NA.
Vetëm një numër i vogël makinash ende nuk përdorin induksionin e detyruar, dhe me legjislacionin më të rreptë që po afron, lista mund të bëhet edhe më e shkurtër, transmeton Telegrafi.
Nuk po flasim vetëm për mbërritjen e afërt të standardit Euro 7. Prodhuesit e automjeteve aktive në Evropë do të duhet të ulin emetimet e flotës së tyre me 90 përqind deri në vitin 2035 krahasuar me nivelet e vitit 2021.
Një objektiv i ndërmjetëm do të hyjë në fuqi në vitin 2030, kur kompanitë e makinave duhet të ulin emetimet e flotës me 55 përqind krahasuar me nivelet e vitit 2021.
Nëse objektivi tejkalohet, kompanitë do të lejohen ta kompensojnë atë në një vit tjetër nëse kërkesa përmbushet gjatë intervalit 2030-2032.
Këto rregulla më të rrepta po i japin Porsche një vështirësi, pasi është një nga të paktët prodhues automjetesh të mbetur që ende ofrojnë motorë me aspirim natyral.
Car and Driver foli me njeriun përgjegjës për modelet GT rreth asaj që mund të rezervojë e ardhmja për makinat e fokusuara në pistë. Kur u pyet nëse 911 GT3 mund të ketë turbo, Andreas Preuninger nuk e përjashtoi: "Mund të jetë."
Ai shpjegoi se motori me gjashtë cilindra të sheshtë 4.0 litra po jeton me kohë të huazuar në Evropë, ku mund të vazhdojë për "ndoshta vetëm disa vite pa ndonjë ndryshim thelbësor".
Është një histori tjetër në Shtetet e Bashkuara, ku rregulloret më të buta do t'i lejojnë Porsche-s të mbajë motorin me aspirim natyral "për një kohë mjaft të gjatë".
Ndërsa 911 GT3 992.2 mund të mbetet në shitje më gjatë në Amerikë sesa në Evropë, situata përtej gjeneratës aktuale është e errët. Realisht, nuk duket e realizueshme që Porsche të zhvillojë GT3 të ndara për rajone të ndryshme, pasi kjo do të kërkonte një investim shumë më të madh.
Zuffenhausen tashmë ka shumë punë për të bërë, duke marrë parasysh se modelet 718 me gjashtë cilindra po kthehen, edhe pse plani fillestar ishte të zëvendësonte Boxster dhe Cayman me automjete elektrike.
Porsche po shpenzon gjithashtu para për një model tjetër që nuk e kishte planifikuar fillimisht: zhvillimin e një pasardhësi të drejtpërdrejtë të Macan të gjeneratës së parë me një motor me djegie të brendshme.
Shtoni në këtë përzierje edhe SUV-in kryesor me tre rreshta dhe është e qartë se buxheti është tashmë i tepruar. /Telegrafi/