Zjarri mund të ndodhë papritur, prandaj përgatitja duhet të bëhet me kohë. Aparatet për shuarjen e zjarrit janë ndër pajisjet kryesore për reagim në fazën fillestare të zjarrit, por jo çdo aparat është i përshtatshëm për çdo hapësirë.
Shtëpitë, zyrat, restorantet, hotelet, magazinat, fabrikat dhe automjetet kanë nevoja të ndryshme për mbrojtje. Për këtë arsye, lloji, madhësia dhe numri i aparateve duhet të përcaktohen në bazë të rrezikut, destinimit dhe madhësisë së hapësirës që duhet mbrojtur.
Në treg ofrohen lloje të ndryshme të aparateve për shuarjen e zjarrit, por jo çdo aparat ofron siguri reale. Një aparat, nuk mjafton vetëm të jetë i kuq dhe të duket si aparat zjarrfikës. Ai duhet të jetë i certifikuar, efikas dhe i përshtatshëm për rrezikun konkret.
Produktet e pacertifikuara ose pa dokumentacion të verifikueshëm jo vetëm që janë në kundërshtim me kërkesat ligjore dhe teknike, por mund të krijojnë edhe një ndjenjë të rreme sigurie. Prandaj, para blerjes, kontrolloni origjinën, certifikimin dhe përshtatshmërinë e aparatit.
Zgjedhja e duhur mbron njerëzit, pronën dhe biznesin tuaj.
