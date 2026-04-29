Ulutaş informon NATO-n për situatën e sigurisë në Kosovë, theksohet angazhimi për stabilitet rajonal
Komandanti i misionit të KFOR, Gjeneral Major Özkan Ulutaş, është takuar në NATO me Zëvendës Sekretaren e Përgjithshme të Aleancës, Radmila Šekerinska.
Sipas njoftimit të KFOR-it, Ulutaş ka informuar Këshillin e Atlantikut të Veriut në Bruksel, në një takim ku morën pjesë ambasadorë nga të gjitha vendet anëtare të NATO-s dhe shtetet partnere që kontribuojnë me trupa në mision.
Gjatë raportimit, ai ka paraqitur përpjekjet e KFOR-it për të siguruar një mjedis të sigurt dhe stabil për të gjithë qytetarët në Kosovë si dhe ka ndarë vlerësimet e tij për situatën aktuale të sigurisë në rajon.
Ulutaş ka falënderuar aleatët dhe partnerët e NATO-s për, siç u tha, mbështetjen e vazhdueshme dhe përkushtimin në pajisjen dhe funksionimin efektiv të misionit të KFOR-it.
Në njoftim theksohet se NATO mbetet e angazhuar për të garantuar stabilitetin në Kosovë dhe sigurinë në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor.