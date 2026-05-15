Fetoshi: Pse Serbia e fabrikon ‘rrezikun’ në Prishtinë
Drejtori i Institutit “Octopus”, Arben Fetoshi ka komentuar disa analiza që janë publikuar e ku sipas tij synojnë që Kosova të paraqitet si faktor destabilizues në rajon për të cilat thotë se ndërtojnë narrativën e një ‘kërcënimi të rremë’.
Fetoshi thekson se pretendimet për “agresion të NATO-s” në të kaluarën dhe për “rrezik nga bashkëpunimi Kosovë–Shqipëri–Kroaci” janë pjesë e një kornize propagandistike që, sipas tij, synon të devijojë vëmendjen nga realiteti në terren, njofton Dukagjini.
Mes tjerash, kreu i “Octopus” kritikoi ashpër gazetarin e “Politika”, Dejan Spaloviq, duke thënë se analiza e tij për “militarizim të Kosovës” dhe pretendimet se “Prishtina pret sinjal për agresion” nuk kanë bazë reale dhe shërbejnë për qëllime politike.
Sipas Fetoshit, forcimi i kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), bashkëpunimet ndërkombëtare dhe rritja e buxhetit të mbrojtjes janë interpretuar në mënyrë të shtrembëruar si kërcënim për paqen në rajon teksa shton se Kosova është shtet sovran, i konfirmuar edhe nga opinioni këshillues i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për pavarësinë e saj, dhe se FSK-ja funksionon sipas standardeve të NATO-s dhe kontribuon në misione paqeruajtëse ndërkombëtare.
Në fund, Fetoshi ka shtuar se narrativat e tilla janë pjesë e një strategjie më të gjerë propagandistike që synon mobilizimin nacionalist dhe devijimin e vëmendjes nga zhvillimet e brendshme në Serbi.