Hysni Mehani nga dega e Lëvizjes Vetëvendosje në Skenderaj, i cili dje u sulmua fizikisht, ka reaguar pas intervistimit të Sami Lushtakut.

Ai ka deklaruar se “sulmet tinzare” nuk do ta ndalin.

Përmes një postimi, Mehani ka bërë të ditur se gjendja e tij është e mirë dhe se ndihet “më i fortë se çdo herë”, ndërsa ka falënderuar të gjithë ata që e kanë kontaktuar pas ngjarjes.

Lirohet Sami Lushtaku, rasti shkon në procedurë të rregullt

“Të dashur miq, unë jam mirë dhe më i fortë se çdo herë. E kam të pamundur me ju përgjigjë secilit, por ju falenderoj secilin”, ka shkruar ai.

Mehani ka shtuar se, siç u shpreh, “sulmet tinzare me banda” as nuk e ndalin dhe “asnjëherë nuk do të fitojnë” mbi të.

“Sulmet tinzare me banda, as nuk më ndalin dhe asnjëherë nuk do të fitojnë mbi mua, deri në frymën e fundit”, ka shkruar Mehani.


SiguriKosovëLajme