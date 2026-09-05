Vështirë të besohet se është 70 vjeç: Geena Davis mahniti me një paraqitje plot shkëlqim
Fituesja e Oscarit u shfaq në Festivalin e Filmit në Venecia me një fustan të zi elegant që riktheu atmosferën e Hollivudit klasik
Geena Davis prej dekadash i përket elitës së Hollivudit, por në tapetin e kuq vazhdon të tërheqë vëmendjen me të njëjtën lehtësi.
Aktorja fituese e Oscarit u shfaq në Festivalin e 83-të të Filmit në Venecia, ku për një dalje mbrëmjeje zgjodhi një kombinim që të kujtonte epokën e artë të Hollivudit.
Ylli 70-vjeçar i filmave kult “Thelma & Louise” dhe “The Fly” ishte mes të ftuarve në premierën e filmit të ri të Paul Schrader, “The Basics of Philosophy”, i shfaqur jashtë konkurrencës kryesore.
Para fotografëve në Sala Grande, Davis u paraqit me një fustan të gjatë të zi, të mbuluar me detaje vezulluese. Silueta e ngushtë ndiqte linjat e trupit, ndërsa dekolteja katrore dhe çarja e lartë i jepnin veshjes një dozë sensualiteti pa e prishur elegancën klasike.
Në vend që ta ngarkonte pamjen me aksesorë të shumtë, ajo zgjodhi bizhuteri me diamante dhe i la flokët e gjatë ngjyrë kafe të lëshuar në onde të buta e voluminoze.
Rezultati ishte pikërisht ai që pritet nga tapeti i kuq i Venecias: glamur, por pa teprim, transmeton Telegrafi.
EPA
Më shumë se katër dekada para kamerave
Paraqitja e saj në Venecia vjen më shumë se 40 vjet pas debutimit në ekranin e madh.
Para aktrimit, Davis merrej me modeling, ndërsa debutimin në film e bëri në vitin 1982 në komedinë “Tootsie” të Sydney Pollack, përkrah Dustin Hoffman.
Pak vite më vonë, roli në filmin horror “The Fly” të David Cronenberg, ku luajti me Jeff Goldblum, e vendosi mes emrave më të kërkuar të Hollivudit.
Në vitin 1989 fitoi Oscarin për aktoren më të mirë në rol dytësor për “The Accidental Tourist”.
Megjithatë, filmi që e bëri pjesë të pandashme të kulturës pop ishte “Thelma & Louise” i Ridley Scott, i vitit 1991. Përkrah Susan Sarandon, Davis portretizoi njërën nga dy mikeshat udhëtimi i të cilave shndërrohet në arratisje, ndërsa filmi më vonë fitoi statusin e një klasiku feminist.
Roli i Thelmës i solli asaj edhe një nominim për Oscar si aktorja më e mirë protagoniste.
Një rol që ndryshoi edhe mënyrën si e shihte industrinë
Davis ka treguar se “Thelma & Louise” ndikoi fuqishëm në mënyrën si ajo mendonte për përfaqësimin e grave në ekran.
Në vitin 2004 themeloi Geena Davis Institute on Gender in Media, organizatë që merret me studimin e përfaqësimit të grave dhe vajzave në media.
Kështu, përkrah karrierës së saj si aktore, ajo ndërtoi edhe një angazhim të gjatë për ndryshimin e mënyrës se si industria e filmit dhe televizionit i paraqet gratë.
Në Venecia, megjithatë, mjaftoi një fustan i zi, pak shkëlqim dhe qëndrimi i një ylli të vërtetë filmi për të rikthyer gjithë vëmendjen te Geena Davis. /Telegrafi/