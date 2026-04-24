Vëllai vjen nga Malësia e Madhe në Ferma VIP 3 për ta marrë motrën e tij pas lidhjes me Adionin: Familja nuk është dakord, për çfarë hyre këtu?
Në spektaklin e së premtes të “Ferma VIP 3”, një moment i papritur dhe mjaft i ngarkuar emocionalisht erdhi për konkurrenten Fabjola Elezaj, pasi në emision iu shfaq vëllai i saj, Fabiani.
Gjatë ndërhyrjes së tij, Fabiani u shpreh hapur se ai dhe familja nuk kanë qenë dakord me lidhjen e Fabjolës me Adionin, duke e bërë të qartë se kjo zgjedhje nuk është pritur mirë nga njerëzit e saj më të afërt.
Në një bisedë të drejtpërdrejtë, ai e pyeti nëse e mbante mend se çfarë kishte deklaruar para se të hynte në këtë aventurë televizive, duke nënkuptuar se pritshmëritë dhe qëndrimet e saj mund të kenë qenë ndryshe nga ajo që po shfaqet tani brenda fermës.
- YouTube youtu.be
Situata u tensionua edhe më shumë kur Fabiani, në një moment, i sugjeroi Fabjolës që ta ndërpresë fare rrugëtimin në “Ferma VIP 3”, duke i thënë se familja nuk është dakord jo vetëm me lidhjen, por as me personin që ajo ka zgjedhur.
Kritikat dhe qëndrimi i prerë i vëllait e tronditën dukshëm Fabjolën, e cila pas përfundimit të këtij momenti u kthye në shtëpi e prekur dhe e ngarkuar emocionalisht. Ajo u shfaq e penduar dhe, para fermerëve, kërkoi falje ndaj familjes, duke lënë të kuptohet se ndien peshën e asaj që u tha dhe të pasojave që kjo situatë mund të ketë jashtë spektaklit.
- YouTube youtu.be
Ky zhvillim pritet të ndikojë edhe në vijim në dinamikat brenda fermës, veçanërisht në raportin e Fabjolës me Adionin, tashmë që kundërshtimi i familjes u bë publik në transmetim. /Telegrafi/
- YouTube youtu.be