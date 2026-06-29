Vëllai i Nicola Peltz martohet me vajzën e Quincy Jones, bashkohen dy familje të njohura të showbizit
Familja Peltz ka festuar një tjetër ngjarje të rëndësishme, pasi Will Peltz, vëllai i aktores Nicola Peltz, është martuar me modelen Kenya Kinski-Jones, vajzën e producentit legjendar Quincy Jones.
Dasma u zhvillua pas 14 vitesh lidhje të çiftit, në pronën e familjes Peltz në Mount Kisco, New York, aty ku Will i kishte propozuar Kenyas një vit më parë.
Çifti zgjodhi ta niste fundjavën e dasmës me një ceremoni private, ku shkëmbyen betimet në prani të familjarëve më të afërt, shkruan DailyMail.
Babai miliarder i dhëndrit, Nelson Peltz, shoqëroi nusen drejt altarit dhe më pas mori rolin e shoqëruesit të dhëndrit, ndërsa Claudia Peltz ishte shoqëruesja e nderit e nuses.
Në ceremoninë e madhe morën pjesë edhe Nicola Peltz dhe bashkëshorti i saj Brooklyn Beckham, si dhe gjysmëmotra e Kenyas, aktorja Rashida Jones.
Dasma përfshiu edhe homazhe prekëse për Quincy Jones, i cili u nda nga jeta në vitin 2024.
Buqeta e nuses ishte zbukuruar me kravatën e tij, ndërsa në fustanin e saj ishte qëndisur një shkrim dore i producentit legjendar.
Në një intervistë për Vogue, Kenya dhe Will thanë se përfshirja e familjeve në çdo detaj të organizimit ishte një nga gjërat më të rëndësishme për ta.
Ata theksuan se dëshironin një ceremoni intime dhe plot domethënie, duke e kthyer shtëpinë ku Will u rrit në vendin ku nisën zyrtarisht jetën bashkëshortore. /Telegrafi/